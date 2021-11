Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, në emisionin “Quo Vadis” komentoi edhe përplasjen mes Sali Berishës dhe Lulzim Bashës, pas vendimit të këtij të fundit për ta përjashtuar ish-liderin historik demokrat nga grupi parlamentar i PD.

Ju thatë që në atë kohë dola kundër dhe bëra shumë armiq, por në fakt edhe ish-kryeministri Berisha që është shpallur non-grata nga SHBA, thotë se i doli kundër kësaj ideje të George Soros dhe prandaj u shpalla non-grata. Si i keni parë këto deklarata të zotit Berisha që ka qenë një politikan që është shprehur në atë kohë për këtë gjë?

Është e vështirë të përcaktohet pse kanë ardhur këto dhe si kanë ndodhur zhvillimet në Shqipëri me z. Berisha, doktorin dhe kryetarin e PD-së dikur. E kemi kurrëgjë me mbajt qëndrim, por ne në Kosovë tregohemi shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet me SHBA dhe sillemi me respekt në takime pune. Shprehim mirënjohjen tonë, qëndrimet tona, ndonjëherë ndodh edhe të mos pajtohemi, por nuk bëjmë asnjeherë diplomacy publike, luftë qëndrimesh. Për shkak se SHBA-të kanë qenë vendimtare në ndërprerjen e gjenocidit të Serbisë mbi Kosovën dhe për shkak të bombardimeve që i shkaktuan Serbisë, në mbrojtje të territorit të Kosovës.

Është një lloj mirënjohjeje?

Është një lloj marrëdhënieje që i ka kodet e veta. Ne nuk i thyejmë këto kode në marrëdhëniet me Amerikën dhe prandaj duhet të bëjmë kujdes.

Por, a mendoni se Berisha mund të jetë ndëshkuar për këtë gjë?

Nuk e kam të qartë, për momentin e kam të vështirë të flas. Unë kam kaluar sfida mjaft të mëdha, kundërshtime, por nuk kemi arritur në një shkallë moskuptimi me amerikanët. Shumica prej zyrtarëve amerikanë, se unë kisha vendosur taksën, mirëpo ne vazhdojmë marrëdheniet me Amerikën, komunikimin. Ishin amerikanët edhe në kohën e taksës që më përkrahën për ushtrinë, pra edhe kur unë i thoja jo për heqjen e taksës me Serbinë, prapë Amerika, ma shpërbleu qëndrueshmërinë me dakordimin për ushtrinë e Kosovës, që ishte një akt domethënës. Ata mbrojnë sigurinë, mbrojnë interesin kombëtar të Kosovës. Unë do të doja që të ndërpritet ndonjë debat, diskutim ose diplomaci publike armiqësore ose kundërshtuese se nuk është në dobi të askujt.

Ju mendoni se është çështje administrate? Ndikon adiministrata në SHBA?

E kam të vështirë të komentoj më shumë. I bëj apel të gjithë shqiptarëve kudo që janë, që mos ta nxjerrin veten në pozicione të një lufte publike me administratën e Amerikës sidomos kur synojmë për BE. Ne kemi ndikime të tjera më të mëdha si Rusia e të tjerë. Mendoj se kemi nevojë për aleatë si Amerika, për mirëkuptime, edhe nëse ndodh ndonjë tejkalim, ndonjë keqkuptim ka mënyra për t’i zgjidhur çështjet ashtu sic ci zgjidhin familjet tona ose të paktën me interes të ndërsjelltë.

/b.h