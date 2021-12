Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar sot një takim publik në Elbasan për ligjin për Bashkëqeverisjen dhe platformën Antikorrupsion.

Gjatë fjalës së tij, ndër të tjera kreu i qeverisë ka pohuar se nuk e nget makinën sepse i ka këmbët e gjata.

“Nëse Edi Rama ka aplikuar për patentë makine, gjë që nuk kam për ta bërë asnjëherë me thënë të drejtën sepse nuk jam i zoti të ngas makinë, plus kam edhe këmbët e gjata dhe shumë e ngatërruar.

Nëse aplikoj tek drejtoria e transporteve po them kot se nuk di fare si merret patenta dhe më duhen edhe 7 dokumenta të tjera.

Këta të drejtorisëë së transportit që duhet të më japin mua patentën nuk do të më shikojnë me sy mua por do të punojnë aty që edhe ato 7 dokumentat e tjera që duhet tja u coj unë do ti marrin ata për mua…”, tha Rama./m.j