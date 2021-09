Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama do të vizitojë këtë të premte Italinë. Ai do të jetë i ftuari i veçantë në edicionin e XIII të Festivalit të Gazetarëve të Mesdheut, i cili po zhvillohet në Otranto të Italisë. Kreu i qeverisë shqiptare do të jetë i shoqëruar nga Kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj.

Ky festival, i cili nisi më datë 1 Shtator, njëkohësisht do të jetë edhe si një përkujtimore e viktimave shqiptare të tragjedisë së Otrantos, e ndodhur më 28 Mars 1997.

Tragjedia e Otrantos u mori jetën të paktën 84 shqiptarëve, të moshave nga 3 muaj deri në 69 vjeç. Kjo ngjarje do të ishte në vazhdën e eksodit të madh të shqiptarëve drejt Italisë, i cili filloi që prej vitit 1991, me rënien e regjimit komunist.

/a.r