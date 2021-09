Zëdhënësja e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Orjola Pampuri, i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama.

“Hajduti serial i votave qe si heq dot duart nga fletët e votimit, ky që mbushi Shqipërinë me plehra në mes të verës me skemë mafioze luan filma në Kuvendin e zaptuar me kriminelë!”

Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale një video ku shfaqet duke mbledhur fletët e votimit për zgjedhjen e kryeparlamentares Lindita Nikolla, të cilat u grisën nga deputetët demokratë në sallën e Kuvendit.

“Mjedisi nuk është as i majtë as i djathtë dhe respekti për mjedisin është në radhë të parë respekt për veten, për njëri-tjetrin, për fëmijët tanë. Hedhja e mbeturinave përtokë mu në dyshemenë e Kuvendit, kur njerëzit ndjekin ditën e parë në punë të përfaqësuesve të tyre, nuk është as mesazh politik, as gjest civil, as shprehje njerzillëku”, shkruan Rama në rrjetet sociale.

g.kosovari