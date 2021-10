Zëvendës kryeministri Arbgen Ahmetaj ka dhënë detaje pas mbledhjes së Këhsillit të Ministrave. Ahmetaj tha se kryeministri Edi Rama ka krijuar një grup ndërinstituacional që menaxhon dhe monitoron situatën për krizën energjetike.

“Informacion për sa i përket situatën energjitike në vend. Bëra një informacion për kabinetin. Sigurisht që është konseguencë e krizës energjitike globale, kemi zgjegjedhur ekonomi tregu, ekonomi e hapur, e cila influrencohet nga cmimet e mallrave dhe shërbimeve. Sidomos për mallrat që janë të lidhura me prodhimin dhe nevojat për import, sic është energjia elektrike. Ju e keni dëgjuar se cfarë po ndodh në tregun ndërkombëtar, një kombimin faktorësh që po ndodh në ekonomitë e mëdha, si Kina, për shkak të sjellës së Rusisë apo një faktor tjetër të centraleve të karbonit. Cmimet lëvizin përditë, sot Spanja e ka cmimin 260 euro, Gjermania e njëtja gjë, një pjesë e mirë e vendeve e kanë transferuar koston te konsumatorët. Kryeministri ka ngritur një grup për të menaxhuar situatën energjitike, i referohem asaj që ai ka thënë se vala e cmimeve prek dhe brigjet e Shqipërisë por ne jemi të gatshëm që të mbrojmë konsumatorin familjar dhe biznesin e vogël. Kryeministri do të shpalosë vetë masat për mbrojtjen e qytetarëve dhe biznesve, për qetësimin e konsumtorëve ne do ta mbrojmë konsumatorin. Do të garantojmë furnizim të energjisë për të gjithë“, tha Ahmetaj.

g.kosovari