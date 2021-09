Akademiku i njohur Rexhep Qosja kërkoi nga dy liderët e Shqipërisë dhe Kosovës që të takohen më shpesh si sot. Kërkesa e tij ka lidhje me mbledhjet e qeverive, që sipas tij janë të bukura jo vetëm për politikanët por dhe për qytetarët shqiptarë. Qosja kërkon që dy qeveritë të bëhen bashkë dhe të njësojnë idealin dhe qëllimet, si dhe të kontribojnë për popullin shqiptar.

Qosja: Kjo gjasë që kemi për të bërë përpjekje për të ndryshuar dhe përmirësuar fatin tonë historik na bën shumë përgjegjës të gjithëve. Më në fund të gjithë popullin. Takimi i sotëm i dy delegacioneve, padyshim që mua më solli shumë gëzim, te të gjithë shqiptarëve, kudoqofshin ata. Ishte një takim shumë premtues, o sa bukur, sa duket bukur kjo pamje e politikanëve, e ministrave dhe të tjerëve nga Shqipëria dhe Kosova. Unë i lejoj vetes mosha me të cilën jam,prej 85 viteve më jep të drejtën morale Ramës dhe Kurtit që të takohen si sot më shpesh.

Të takohen qeveritë e tyre, të mbajnë mbledhje qeveritë e tyre, kryeministruara, ju duket fjalë e re. Në këto takime, në këto mbledhje të bëjnë, njësojnë, një ideal të përbashkët që na e kanë lënë epoka e rilindjes shqiptare që e kanë formuluar burrat më të mirë të popullit shqiptar, të cilët kanë thënë si ta krijojmë Shqipërinë dhe shqiptarin.

Të njësojnë idealin, të njësojnë qëllimet. Me njësimin e idealit, të kontribuojnë, me një vlerë të madhe që quhet kohezion, i një populli, shpirtëor, kombëtar. Historia na ka mësuar se kur e krijojnë e arrijnë kohezionin, me këtë e kanë mundur armikun, e kanë arritur idealin. Përmban fuqinë e një populli, me kohezion ne do arrijmë që të mënjanojmë një varg vështirësish, pengesash, rreziqesh që i kemi pësuar dikur.

Disa rreziqe, provokim, sfida rë ndryshme që na kanosen dhe sot, prej nga e dimë e nga se dimë ende. Të papriturat na vijnë. Unë uroj që këta të punojnë, të kontribojnë, me rendimin e vendimeve të tyre politike, ti kontribojnë kohezionit. Me kohezion do të realizojnë më mirë, më lehtë qëllimet e tyre për zjhvillimin politik, historik, kombëtar… e të tjera të popullit shqiptar. Janë të arritura të përgjithshme, për ardhmërinë e Shqipërisë dhe Kosovës, se unë në veprat time i kam parë të bashkuara, ashtu qoftë.

