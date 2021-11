Në një ceremoni që nisi me muzikë e valleve, vijoi me fjalën e pjesëmarrësve dhe u pasua edhe me fishekzjarre, për t’u përmbyllur me hapjen e dyerve të shtëpive. Një e nga një, familjet u futën në banesat e tyre të reja, të cilat janë të kompletuara me gjithçka të nevojshme.

Falenderimet nuk munguan, por as batutat…

Kryeministri: Merre çelësin nona, ta gëzoni!

Qytetarja: Faleminderit rrofshi, ju rujt Zoti të gjithëve ishalla!

Nga emocionet pati edhe momente të “sikletshme”, si rasti i nënës që i erdhi në ndihmë kryebashkiaku Veliaj për të hapur derën.

Batutat nuk munguan nga kryeministri, kur ky çift bashkëshortësh po futej në shtëpi…

Kryeministri: Hajde se nuk e besuat. Leja gruas njëherë përpara se ju demokratët e keni të keqe këtë punë… Ju njof me sy kur jeni (demokratë)..