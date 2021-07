Në emisionin “Java në RTSH”, Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali tha se Qeveria nuk do të jetë asgjë më tepër sesa një Qeveri efikase dhe fitimtare.

Spiropali iu drejtua Bashës me një këshillë, që ky i fundit të zgjidh problemet me shokët dhe shoqet e veta në parti.

Më tej, në panelin me analistët Lorenc Vangjeli dhe Preç Zogaj, Spiropali u shpreh se PS është e gatshme të ulet në tryezë me opozitën për të diskutuar për çdo problem.

“Qeveria do të jetë qeveri fitimtare. Qeveri efikase, as politike, as me të rinj. Basha duhet të mbajë shokët e tij në partinë e tij dhe të zgjidhë problemet e tij që ka me shokët dhe shoqet, kjo është një këshillë. Ne jemi shumica, kemi fituar nga votat e qytetarëve, por jemi të gatshëm që në çdo tryezë ne të ulemi për të diskutuar në një debat normal politik për ato që na presin në 4 vitet e ardhshme. Opozita të bëj rolin që është votuar nga qytetarët. Për institucionet e pavarura, për procese dhe për reforma të caktuara ku opozita ka rolin e saj, dhe gjithashtu për gjërat që na presin në shtator, opozita ka rëndësinë e saj,”– u shpreh Elisa Spiropali.

Ndërsa për shkelësit e ligjit dhe abuzuesit e detyrës, ministjra u shpreh se PS nuk merr askënd në mbrojtje.

“Cdo individ, qoftë edhe i PS që e shkel ligjin dhe abuzon me detyrën, nuk e ka mbrojtjen tonë. Ne nuk i fshehim as nuk mbajmë persona që kanë probleme me ligjin,”– tha ministrja.

Sa i përket Metës, Spiropali tha se për to, ai nuk është më President i Republikës.

“Për ne Meta nuk është më President i Republikës. I takon Gjykatës Kushtetuese të marrë vendim por për ne Ilir Meta nuk është më President,”– tha Spiropali në emisionin “Java në RTSH”.

/b.h