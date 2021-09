Juristja e njohur, Eni Çobani i ka shprehur mbështetjen publikisht kryeministrit Edi Rama në nisje të punës për mandatin e tretë.

Ajo ka komentuar në video-live që Rama ndau në ‘Facebook’ gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave.

Juristja Çobani thotë se mbështetja e ndërmjetësimit është qytetari e lartë dhe bashkëpunimi i Ramës për ta përmirësuar akoma më shumë ligjin.

Sot u betua qeveria e re në presidencë. Kryeministri Edi Rama bashkë me ministrat e tij shkuan paraditen e sotme tek presidenti Ilir Meta ku morën zyrtarisht detyrën.

Pas betimit, kabineti qeveritar Rama 3 u mblodh për herë të parë, ku kryeministri dha edhe porositë e fundit. Rama kërkoi të mos abuzohet me detyrën si dhe të ketë një mirëkuptim mes qeverisë dhe opozitës.

Postimi i Çobanit:

Bravo mbeshtetja e ndermjetesimit eshte qytetari e larte dhe bashkepunimi juaj per te permiresuar akoma dhe me shume ligjin per te eshte cuarja me tej e kesaj forme zgjidhjeje.

