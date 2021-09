Qeveria e re/ Konstatimi i Kadillit: Rama me të tjerë blen vota dhe me të tjerë qeveris

Ish-anëtari i Kryesisë në PD, Fatbardh Kadilli e ka konsideruar qeverinë e re të bërë zyrtare nga kryeministri Rama disa ditë më parë si një qeveri që ruan linjat e korrupsionit. I ftuar në “Real Story” ai tha se Rama kërkon të krijojë ngjarje duke emëruar 15 gra në qeveri.

Ai tha se Rama me persona të tjerë qeveris dhe me persona të tjerë blen vota.

“Për mua është një qeveri që ruan linjat e korrupsionit. Rama ka vetëm një frikë, duket që nuk ka frikë opozitën. Ai do të mbrojë të gjitha çështjet me drejtësinë. Kërkon të krijojë ngjarje duke futur 15 gra në qeveri. Në parti është treguar i kujdesshëm. Të gjitha këto provojnë kryetarokraci. Rama me persona të tjerë blen vota dhe me të tjera qeveris. Lëvizja nga Elbasani në Fier e Ballës u bë sepse vetëm në këtë rast lidhja e një lideri politik me bandat u bë më e ekspozuar.”- tha Kadilli