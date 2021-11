Mbështetja e Rusisë për Bjellorusinë duket se e ka një vijë të kuqe, dhe është gazi. Numri një i Kremlinit, Vladimir Putin aleat i ngushtë i Bjellorusisë, paralajmëroi homolgun Aleksandër Lukashenko se nëse do të ndërpresë gazin për Europën, siç ka kërcënuar, rrezikon lidhjet me Moskën.

Putin tha se Lukashenko nuk ishte këshilluar me të përpara se të ngrinte si mundësi ndërprerjen e furnizimit me gaz.

“Në teori, Lukashenko, si president i një vendi tranzit mund të urdhërojë ndërprerjen e furnizimeve për Europën. Por kjo do të nënkuptonte shkelje të kontratës sonë për tranzitin e gazit dhe shpresoj të mos ndodhë. Nuk do të kishim asgjë të mirë nga kjo”, ishte deklarata e Putin.

Presidenti i Bjellorusisë Aleksandër Lukashenko kërcënoi të enjten se do të hakmerret kundër çdo sanksioni të ri të Bashkimit Evropian ndaj vendit të tij lidhur me çështjen emigrantëve të bllokuar në kufi me Poloninë. Ai sugjeroi se mund të ndalojë transportimin tranzit të gazit rus dhe mallrave të tjera nëpërmjet Bjellorusisë.

Paralajmërimi i tij ndikoi në një rritje të përkohshme të çmimit të gazit në Evropë, e cila siguron rreth një të tretën e sasisë së gazit nga Rusia, përfshirë dhe përmes tubacionit Yamal-Europë, i cili kalon nga Bjellorusia, në Poloni dhe Gjermani.

Seksioni bjellorus i tubacionit Yamal-Evropë është në pronësi të kompanisë shtetërore ruse, Gazprom. Analistët thonë se komentet e zoti Lukashenko për gazin ka të ngjarë të kenë venë në provë durimin e zotit Putin, ndërsa furnizimi me gaz nga Rusia ndodhet tashmë në qendër të debatit të nxehtë me Evropën.

/b.h