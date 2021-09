Dashi

Keni përpara një javë për të përjetuar ngjarje të papritura ose të pakëndshme në punën tuaj. Ato mund të jenë të lidhura me një grua nga ekipi juaj ose me një që është klienti juaj. Do të ketë më shumë pasiguri dhe paqëndrueshmëri në punë. Këtë javë do të keni ankth për të parë zhvillimin e një problemi serioz në jetën e një gruaje të re. Mund të jetë e lidhur me shëndetin e saj, me disavantazhet e punës së saj ose të jetës personale. Tensioni këtë javë do të jetë më i madh, me një efekt të pakëndshëm në gjendjen shpirtërore ose duke krijuar një ndjenjë frike për të ardhmen. Lajmet e papritura ose një ngjarje do të rikthejnë optimizmin dhe shpresën tuaj dhe ajo që po përjetoni do të jetë e përkohshme dhe së shpejti do të vijnë kohë më të mira. Në një konflikt, do të zbuloni gjëra që kanë qenë të paqarta ose sekrete për ju deri më tani, ose do të korrni përfitimet e kësaj situate. Këtë javë, do të jeni shumë më serioz në lidhje me çështjet tuaja familjare dhe tubimet e festave. Disa nga ju do të rimendojnë seriozisht në lidhje me martesën, fejesën ose planet e dasmës.

Demi

Kjo është një javë në të cilën do të keni rastin të ndiheni kuptimplotë në jetën e njerëzve që keni afër. Do ta përjetoni këtë kryesisht nga bisedat që keni me ta në internet ose përmes telefonit. Kjo javë do t`ju sjellë lajme të rëndësishme. Do të jeni shumë më të gëzuar dhe optimistë për problemet e vjetra. Ka shumë të ngjarë që do të gjeni një mënyrë të re për t’i zgjidhur ato, shumë më të thjeshtë dhe më lehtë. Një zhvillim interesant gjatë javës do të jetë marrëdhënia juaj romantike. Mund të planifikoni takime që do të zbatohen në të ardhmen e afërt ose të merreni me plane të tjera të rëndësishme që do të jenë përparësi për ju këtë vit. Miqësia e re me njerëzit afër dhe larg do të ketë zhvillime interesante, disa prej të cilave mund të jenë shumë emocionuese. Gjatë javës, pritni lajme të rëndësishme për ju në lidhje me paratë që do të hyjnë në buxhetin tuaj.

Binjakët

Kjo është një javë në të cilën ju duhet të planifikoni përparësitë tuaja me shumë kujdes, në mënyrë që të mos bini në një situatë ku duhet të merrni vendime të vështira ose të përjetoni disa pengesa. Vlerësoni me kujdes informacionin ose bisedat që do të keni me përfaqësuesit e Demit, Bricjapit ose Virgjëreshës për të shmangur manipulimet. Këtë javë do të keni detyra në lidhje me dokumentet financiare ose pronat që lidhen me familjen tuaj. Nuk ka gjasa të ketë ndonjë vështirësi ose rrethanë të papritur rreth këtyre angazhimeve. Gjatë javës do ta keni të vështirë të komunikoni me djem ose burra të rinj që mund të jenë anëtarë të familjes tuaj, fqinjët tuaj ose ata me të cilët punoni (studioni) së bashku.

Gaforrja

Kjo është një javë në të cilën do të përjetoni ngjarje interesante ose do të bëni biseda me një grua që ka shumë të ngjarë të jetojë në një qytet ose vend tjetër. Do të jeni një këshilltar i mirë ose do t’i jepni një mbështetje të rëndësishme një gruaje që po kalon një ndarje ose një lloj humbjeje këtë javë. Gjatë këtyre shtatë ditëve, do të ndiqni me interes lajmet që do të merrni nga një vajzë ose një grua e re, dhe që ka shumë të ngjarë të lidhen me ngjarje interesante ose ngjarje të suksesshme në jetën e saj. Java sjell një ngjarje të rëndësishme që lidhen me një grua të lindur nën shenjën e Gaforres, Akrepit ose Peshqve. Sidoqoftë, do të jetë një javë stresuese lajmesh të pakëndshme për jetën e një personi që njihni. Miku, i afërmi, kolegu ose fqinji juaj mund të jetë duke përjetuar një dramë apo incident të rëndë personal.

Luani

Është mirë të mos udhëtoni këtë javë nëse nuk lidhet me një situatë të pazakontë ose me një angazhim të menjëhershëm. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të merrni lajme në lidhje me problemet që askush nuk i priste. Do të keni mundësi të rivendosni ose të harmonizoni miqësitë që janë të rëndësishme për ju. Kjo do të jetë një javë e mirë për të komunikuar me njerëz të rinj dhe interesantë. Gjatë javës do të merrni lajme në lidhje me përmirësimin e shëndetit të një personi që njihni. Një nga surprizat në këto shtatë ditë do të lidhet me një blerje ose dhuratë të papritur, diçka që do të jetë e rëndësishme ose e dobishme për ju. Gjatë javës do të befasoheni nga veprimet dhe qëndrimi ndaj jush për njerëzit e lindur nën shenjën e Peshores, Binjakëve ose Ujorit. Shmangni diskutimin dhe sqarimin e marrëdhënies tuaj të dashurisë këtë javë, pasi ju ose partneri juaj mund të sfidoheni të merrni një vendim të rëndësishëm.

Virgjëresha

Këtë javë do të flisni me kujdes për ndarjen e burimeve financiare me familjen tuaj. Të rinjtë do të duhet të marrin më shumë përgjegjësi në lidhje me familjen, të tilla si sigurimi i stabilitetit të të ardhurave ose përfundimi i punës së përditshme në shtëpi. Këtë javë do të prisni lajme ose informacione që lidhen me fëmijën tuaj, edukimin ose zhvillimin e tyre në një zonë të caktuar. Burrat mbi 35 vjeç do të jenë me fat në veprimet që lidhen me paratë ose një dokument financiar. Sidoqoftë, gjatë javës, do të përjetoni një situatë stresuese në punën ose biznesin tuaj në lidhje me situatën e veçantë ekonomike në vendin ku jetoni. Është e mundur të ndaheni me kolegët, klientët ose partnerët e biznesit ose të përjetoni ngjarje të tjera të pakëndshme.

Peshorja

Keni para një javë interesante, sepse një bisedë ose propozim nga një grua mund të hapë mundësi të reja për ju. Këto mundësi mund të jenë të rëndësishme për punën tuaj, t’ju ndihmojnë të zgjidhni problemet familjare ose shëndetësore ose të keni efekte të tjera të dobishme në jetën tuaj. Gratë 35 vjeç duhet të jenë të hapura për gjëra të reja dhe njerëz që do të vijnë në jetën e tyre gjatë këtyre shtatë ditëve. Këtë javë do të përjetoni ngjarje që do t’ju sjellin rehati ose një dozë më të madhe optimizmi për zhvillimin e gjërave të rëndësishme në jetën e një burri në familjen tuaj ose në rrethin tuaj të të afërmve. Në tërësi, këtë javë do të bëni biseda më të rëndësishme ose dinamike të lidhura me burrat. Ju mund të merrni një kredi gjatë javës, e cila nuk do të jetë problem, por mendojeni me kujdes këtë hap. Shumë prej përfaqësuesve të shenjës së Peshores do t’ju jepet mundësia për punë shtesë në një periudhë të shkurtër kohe, por për përfitimin e buxhetit të familjes. Shmangni udhëtimet këtë javë. Nëse kjo lidhet me punën tuaj, jini shumë të kujdesshëm që ta bëni udhëtimin të lehtë dhe pa probleme.

Akrepi

Keni një javë përpara që të përfshiheni në ngjarje të veçanta dhe të gëzueshme në jetën e një gruaje të lindur nën shenjën e Peshores, Ujorit ose Binjakëve. Gratë Akrep do të kenë një javë të suksesshme për të zhvilluar punën e tyre në shtëpi, për të rregulluar dhe përmirësuar shtëpinë e tyre dhe gjithçka që është e rëndësishme për to në këtë kohë. Do të jetë më e vështirë për ata që kanë një fermë ose janë duke kërkuar një pronë jashtë vendbanimit ku është shtëpia juaj kryesore. Mund të ketë situata të papritura, të pakëndshme që mund të shkaktojnë mosmarrëveshje dhe konflikte me njerëzit e tjerë ose t’ju irritojnë në një farë mënyre. Shmangni të qenit tepër optimist për çështjet tuaja financiare këtë javë. Në përgjithësi, punët me paratë do të jenë të paparashikueshme, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të jeni naiv dhe t`i besoni çdo gjëje. Do të ketë një zhvillim interesant gjatë javës për jetën e dashurisë së burrave të rinj të Akrepit, veçanërisht atyre që do të bëjnë një lidhje të re gjatë këtyre shtatë ditëve.

Shigjetari

Kjo është një javë në të cilën shëndeti i një të afërmi do të krijojë një tendosje të madhe në familjen tuaj ose në marrëdhëniet tuaja familjare. Të gjithë do ta kërkojnë fajin tek personi tjetër. Java ka më shumë tension në marrëdhëniet familjare dhe do të varet kryesisht nga ju për ta shmangur atë, për të ruajtur harmoninë dhe për të folur me qetësi dhe mençuri në situata të vështira. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të keni mundësinë të bëni plane që janë të rëndësishme për ju. Kjo do të jetë një javë e favorshme për ndryshime në lidhje me idetë dhe planet tuaja personale. Vështirësitë ose lajmet e pakëndshme do të vijnë në lidhje me një fëmijë ose të ri me të cilin nuk jetoni nën një çati. Disa nga ngjarjet e gëzueshme të javës do të jenë të lidhura me përfaqësuesit e shenjave të zodiakut Demi, Bricjapi ose Virgjëresha, si dhe njerëz të rinj që do të vijnë në jetën tuaj në një mënyrë apo tjetër.

Bricjapi

Gjatë kësaj jave do të jeni më optimistë për burimet tuaja të parave dhe zhvillimin tuaj financiar. Kjo është më e vërtetë për burrat e kësaj shenje, të cilët kryesisht do të mbështeten në punë të paguara mirë. Një shpenzim i rëndësishëm dhe i nevojshëm do të bëhet gjatë javës për një djalë, nipin ose një të afërm tjetër të ri në rrethin tuaj të të afërmve. Gjatë javës do të kaloni në një cikël të ri provash që do të jetë tipike gjatë gjithë vitit për përfaqësuesit e Bricjapit. Ajo që ju jepet këtë javë do të ketë lidhje me të kaluarën tuaj, me gabime ose mosveprime, premtime të paplotësuara ose angazhime të lëna pas dore. Burrat do të shkojnë në një takim me një përfaqësues shteti, banke, gjyqësor ose institucion tjetër në favor të tyre. Java do të favorizojë udhëtime për ata që mund t`i bëjnë. Në tërësi, java do të jetë e favorshme për jetën tuaj të dashurisë.

Ujori

Këtë javë do t’ju kërkohet të keni forcë më të madhe mendore dhe emocionale për të kapërcyer situatat e ndryshme ku do të kaloni. Java sjell lajme të pakëndshme që lidhen me një person që njihni, siç është i afërmi, shoku apo kolegu juaj. Në një nivel profesional, nuk do t’ju mungojnë mundësitë për të punuar dhe siguruar një të ardhur të mirë përmes asaj që do të angazhoheni. Është e rëndësishme që të jeni të gatshëm të punoni dhe të provoni gjëra të reja, duke pasur parasysh situatën në vendin tuaj. Këtë javë do ta keni të vështirë të komunikoni me shenjat e zodiakut Peshore, Ujor ose Binjakë, veçanërisht nëse ata janë të afërmit tuaj. Gratë e reja të Ujorit do të kenë mundësinë më shumë fat dhe ndihmë nga kalimtarët për t’i dhënë fund disa telasheve në jetën e tyre, pavarësisht nga puna apo marrëdhëniet personale.

Peshqit

Nëse keni lindur nën shenjën e Peshqve, ju keni një javë në të cilën ngjarjet e mira dhe të këqija do të alternohen dhe do ta bëjnë javën tuaj dinamike dhe interesante në vetvete. Do të jetë e vështirë të realizoni planet tuaja, por jo e pamundur. Njerëzit e lindur nën shenjën e Akrepit, Gaforres ose Peshqve do të zhgënjehen ose trishtohen nga veprimet ose fjalët tuaja të pamenduara dhe të nxituara. Këtë javë do të keni kontakte me njerëz që nuk i njihni por që do t’ju duhen për të zgjidhur çështjet materiale. Gjatë javës do t’ju duhet të blini ose dhuroni diçka për një person të lindur nën shenjën e Demit, Bricjapit ose Virgjëreshës, e cila do të kërkojë një vendim të arsyeshëm nga ana juaj. Gjatë këtyre shtatë ditëve, ju do të gjeni veten duke kërkuar kontakte me miqtë që do të duan të flasin për tema interesante.