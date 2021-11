DASHI JAVOR

01/11/2021 – 07/11/2021

Ngjarja kryesore astrologjike e kësaj jave është Hëna e re që do të ndodhë më 4/11 në shenjën e Akrepit. Kontrasti i saktë që do të ketë Urani me shenjën e Demit do të “aktivizojë” pasiguritë, shqetësimet dhe disa mendime për çështje financiare. Mundohuni të mos e lini veten të tërhiqeni dhe të futeni në një rreth vicioz skenarësh negativë, të cilët do të ndikojnë në disponimin tuaj dhe do të dëmtojnë psikologjinë tuaj. Ana pozitive e Hënës së re është fakti se me pak vullnet nga ana juaj do të arrini të shkundni dhe të lini pas vetes peshat emocionale të së shkuarës.

Dashuria

Afërdita do të kalojë në shenjën e Bricjapit më 5/11, diçka që do të ndryshojë tërësisht klimën në jetën tuaj personale dhe prioritetet tuaja. Në të njëjtën ditë, ndikimi i Mërkurit do të ndryshojë teksa kalon në shenjën e Akrepit, gjë që tregon se do të jeni më introvertë dhe nëse jeni në një marrëdhënie të vështirë, partneri do të mund të flasë me ju për diçka. Preferoni të stabilizoni nevojat, dëshirat tuaja dhe të diskutoni për çdo problem që mund të lindë, pasi sa më shumë t’i mbani brenda vetes aq më e vështirë do të jetë t’i menaxhoni ato. Nëse jeni të lirë, ka mundësi të keni një interes romantik për mjedisin tuaj profesional, por kushtet e komunikimit që do të ekzistojnë nuk kontribuojnë në zhvillimin e tij të shpejtë.

Puna dhe Ekonomia

Me praninë e Afërditës në shenjën e Bricjapit, duket se nga gjysma e dytë e javës do të nisë një periudhë e cila mund të krijojë një terren të përshtatshëm për zhvillimin e punëve profesionale. Sigurisht që këtë javë do të ishte mirë të mbani një shportë të vogël në gjithçka që lidhet me punën dhe të bëni durim derisa disa gjëra të marrin formën e tyre përfundimtare, pasi Hëna e re në Akrep mund të krijojë turbullira që do të prishin të dhënat.

DEMI JAVOR

Këtë javë çështjet që lidhen me marrëdhëniet dhe bashkëpunimet do të jenë në plan të parë dhe do të ndryshojnë vazhdimisht. Hëna e re që do të ndodhë më 4/11 në shenjën e Akrepit mund të sjellë lëkundje që do të ndryshojnë të dhënat në disa nga marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Është e mundur të kuptosh se një marrëdhënie, qoftë personale apo profesionale, ka bërë ciklin e plotë dhe ju shtyn të lini hapësirë ​​në jetën tuaj për diçka të re! Kjo javë duket se do të ketë surpriza, të cilat jo domosdoshmërisht do të jenë negative.

Dashuria

Hëna e re mund të jetë shpërthyese dhe të krijojë ulje-ngritje në fushën e marrëdhënieve ndërpersonale, por hyrja e Afërditës në shenjën e Bricjapit më 5/11 do të balancojë situatën. Nëse jeni i lirë, nuk përjashtohet mundësia që të ketë një njohje e papritur dhe madje një dashuri e papritur e zhurmshme. Gjithashtu është po aq e mundur që një i njohur që është i interesuar për ju të fillojë të evoluojë me ritme të shpejta. Nëse jeni në një lidhje dhe ka ankesa mund të kenë një pamje të fortë, por nëse kjo lidhje ka një themel të fortë atëherë këto ditë do të kenë surpriza të këndshme për ju dhe partnerin tuaj.

Puna dhe Ekonomia

Çështjet e punës – të paktën ato që janë pjesë e rutinës – duket se nuk po ju shqetësojnë këtë javë pasi janë në rrugën e duhur. Duket se do të shqetësoheni më shumë për disa marrëdhënie profesionale, si dhe një bisedë që mund të bëni me një nga partnerët tuaj. Mbani informacionin që do të merrni prej tij dhe mos nxitoni për të nxjerrë përfundime apo për të marrë vendime.

BINJAKËT JAVOR

Nëntori ju jep një fillim shumë dinamik pasi që në javën e parë -konkretisht më 4/11- do të zhvillohet Hëna e re në shenjën e Akrepit. Kjo Hënë e re mund të sjellë disa ndryshime në jetën tuaj të përditshme, mund të shfaqen disa punë të jashtëzakonshme ose mund t’ju duhet të modifikoni orarin tuaj për arsye të tjera. Është fakt që ju jeni një person që nuk shqetësoheni aq nga ndryshimet e momentit të fundit pasi gjithmonë gjeni një mënyrë për t’i menaxhuar ato, por duket se këto ditë do t’ju irritojnë. Mundohuni të ruani qetësinë tuaj në mënyrë që gjithçka të zgjidhet më lehtë.

Dashuria

Hyrja e Afërditës në shenjën e Bricjapit më 4/11 tregon se mund të shfaqen disa emocione, të cilat lidhen me një njohje apo një marrëdhënie të së shkuarës. Arsyeja për këto mund të jetë një takim i rastësishëm ose një komunikim që do të keni. Nëse jeni në një lidhje, përpiquni të mos lejoni që çështjet e përditshmërisë t’ju largojnë nga partneri ose të krijojnë mosmarrëveshje dhe konfrontime mes jush.

Puna dhe Ekonomia

Rutina e punës, detyrimet që rrjedhin prej saj si dhe disa punë që mund të shfaqen në minutën e fundit, përbëjnë enigmën e kësaj jave. Për këtë arsye, përpiquni të mos e ngarkoni orarin tuaj me gjëra shtesë në mënyrë që të keni më shumë kohë për atë që duhet të bëni, në mënyrë që t’i hiqni qafe dhe të mos i lini si çështje pezull për javën e ardhshme.

GAFORRJA JAVOR

Gaforre ne këtë javë do të ndjeni nevojën për t’u afruar më shumë me njerëz të cilët gjatë kohës që janë në mjedisin tuaj të ngushtë nuk i shihni aq shpesh sa do të dëshironit. Hëna e re që do të ndodhë më 4/11 në shenjën e Akrepit mund të sjellë takime të papritura dhe të rastësishme edhe me persona që i keni parë prej kohësh. Është ende e mundur të sillni disa transferime dhe disa takime të cilat deri më tani nuk ishin në planin tuaj. Ajo që duhet t’i kushtoni vëmendje është mënyra se si do të menaxhoni çdo pikëpamje të ndryshme që mund të ekzistojë në një grup njerëzish të dashur, pasi këto mund të ndikojnë në disponimin e të gjithëve.

Dashuria

Këtë javë Afërdita do të kalojë në shenjën e Bricjapit (5/11) dhe lëvizja e saj është shumë e rëndësishme jo vetëm sepse do të jetë në shenjën tuaj polare, por sepse do të qëndrojë në të për rreth katër muaj në fund të dhjetorit. do të kthehet në një kurs retrograd. Kjo tregon se tani fillon një periudhë gjatë së cilës do të investoni kohë dhe vëmendje në fushën e marrëdhënieve ndërpersonale. Nëse jeni në një lidhje në periudhën e ardhshme, ka mundësi që në të të ketë një evolucion dhe nëse jeni të lirë, ka shumë mundësi që të takoni një person me të cilin do t’ju duhet të filloni një lidhje të re.

Puna dhe Ekonomia

Komunikimi do të luajë një rol të rëndësishëm këtë javë në zgjidhjen e çështjeve të biznesit tuaj dhe është diçka që duhet ta keni parasysh. Hëna e re subversive mund të ndikojë në komunikimin mes jush dhe të tjerëve, madje edhe nëse mbani një profil të ulët për disa çështje, mund të ketë disa njerëz të tjerë që do t’i rrisin ato. Mundohuni të shmangni përfshirjen në polemika sepse nuk do të jetë e lehtë të përcaktoni se si do të përfundojnë ato.

LUANI JAVOR

Per juve te shenjes se Luanit duket se Nëntori po vjen shumë dinamikisht pasi në ditët e para të tij, konkretisht në datën 4/11 do të zhvillohet Hëna e re në shenjën e Akrepit. Kjo hënë e re mund të nxjerrë në pah çështjet e lidhura me shtëpinë. Do të duhet të jeni të kujdesshëm kur i rregulloni në mënyrë që të mos ketë konfrontime me njerëzit tuaj të njohur dhe të dashur. Përfshirja e Uranit në shenjën e Demit në ndryshim nga Hëna e re tregon se mund të ketë disa surpriza gjatë këtyre ditëve, të cilat në radhë të parë kanë nevojë për qetësi.

Dashuria

Këtë javë duket se orari juaj do të jetë mjaft stresues me rezultat që të mos keni kohë të lirë dhe ndoshta as humor për t’u marrë me çështje që lidhen me fushën emocionale. Me hyrjen e Afërditës në shenjën e Bricjapit më 5/11 do t’ju duhet të tregoni më shumë vëmendje në rast se keni marrë përsipër me partnerin disa detyra dhe disa detyrime, veçanërisht nëse ato duhet të shtyhen për shkak të orarit tuaj. Nëse jeni të lirë këtë javë, mund të mos keni kohën që do të dëshironit për jetën tuaj personale, por kjo do të jetë e përkohshme.

Puna dhe Ekonomia

Disa punë profesionale mund të shfaqen këtë javë dhe duket se do të ndikojnë shumë në humorin tuaj. Për shkak të çështjeve të jashtëzakonshme që mund të lindin, mund të mendoni se nuk është aq e lehtë të zgjidhni gjërat që dëshironi. Jini të durueshëm, një javë do të kalojë.

VIRGJËRESHA JAVOR

Virgjëresha, ngjarja kryesore astrologjike e kësaj jave është Hëna e re që do të zhvillohet më 4/11 në shenjën e Akrepit. Kjo hënë e re do t’ju krijojë nevojën për t’u afruar edhe më shumë me njerëzit që njihni se mund t’ju kuptojnë dhe ka një pikë të përbashkët kontakti. Për shkak të kësaj nevoje, disa marrëdhënie duket se po forcohen këto ditë, por të tjerat mund të përfundojnë, veçanërisht nëse mendoni se pikëpamjet tuaja me disa njerëz janë vite dritë larg. Përfshirja e Uranit me dritat e Hënës së re tregon se do të ketë realizime për njerëzit në mjedisin tuaj të afërt, të cilat do t’ju bejn te mendoni .

Dashuria

Komunikimi do të jetë momenti baza juaj këtë javë, ndaj përdorni virtytet e komunikimit dhe diplomacinë tuaj për të kontaktuar dikë që ju intereson. Nëse jeni të lirë, duket se do të ketë një takim, qoftë edhe të papritur, me një person që ose ju ka tërhequr tashmë interesin ose do të ndiheni të paprecedentë sapo ta shihni. Hyrja e Afërditës në shenjën e Bricjapit më 5/11 do të ndihmojë veçanërisht njohjet e reja. Nëse jeni në një lidhje, përdorni rrugën diplomatike për të zgjidhur disa gjëra që mund të kenë krijuar një distancë mes jush dhe partnerit tuaj.

Puna dhe Ekonomia

Çështjet e punës duket se nuk janë në axhendën tuaj këtë javë, por edhe nëse keni ndonjë problem me to, do të jeni në gjendje ta menaxhoni atë për sa kohë që përdorni aftësitë tuaja të komunikimit. Mos harroni se e gjithë kjo javë – e gjithë puna dhe detyrimet – do të varen nga komunikimi që do të keni me personat e përfshirë, ndaj duhet të bëni më të mirën.

PESHORJA JAVOR

Peshorja, këtë javë do ta gjeni veten duke menduar për çështje të veçanta që kanë të bëjnë me sektorin financiar, të ardhurat, shpenzimet dhe disa blerje që dëshironi të bëni. Hëna e re që do të ndodhë në shenjën e Akrepit më 4/11 dhe kontrasti i saktë që Urani nga Demi krijon me të do të nxjerrë në pah çështjet që kanë të bëjnë me fondin tuaj. Ju mund të mendoni se doni t’i bëni një dhuratë vetes dhe më në fund të tërhiqeni në një treg të shtrenjtë! Mundohuni të shmangni blerjet impulsive këtë javë, pasi ka shumë mundësi që të bëni disa shpenzime që nuk i keni llogaritur.

Dashuria

Afërdita do të kalojë në shenjën e Bricjapit më 5/11 dhe nga pozicioni i saj i ri tregon se këtë javë do të ketë introversion dhe soditje. Kjo mund t’ju largojë fatalisht nga partneri, ndaj duhet të jeni të kujdesshëm në mënyrë që të mbani ekuilibrin dhe të mos keqkuptoni qëndrimin tuaj. Nëse jeni te lirë, një bisedë mund të të afrojë me një person dhe të të bëjë të ndihesh i njohur me të, por që kjo bisedë të ndodhë duhet të kesh durim.

Puna dhe Ekonomia

Disa angazhime profesionale që do të shfaqen këtë javë nuk do ju interesojnë veçanërisht, por nuk do të ndodhë e njëjta gjë me çështjet financiare. Nëse ka diskutime biznesi dhe përfshihen çështje financiare, atëherë vetëm java do të jetë me interes për ju. Mundohuni të mos bëni një marrëveshje të nxituar përpara se të kontrolloni me kujdes të mirat dhe të këqijat.

AKREPI JAVOR

Akrep te nderuar, Nëntori po vjen shumë dinamik për ju pasi Hëna e re në shenjën tuaj të horoskopit do të ndodhë më 4/11. Këto ditë ka shumë mundësi që të ndjeni nevojën për të bërë një vlerësim të situatave që ekzistojnë deri tani në jetën tuaj, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Hëna e re do ta bëjë të domosdoshme mbajtjen e ekuilibrit mes “unë” dhe “ne”, diçka që mund të tingëllojë e lehtë por mund të ketë disa të dhëna ose disa tronditje që përfundimisht do ta bëjnë më të vështirë.

Dashuria

Hëna e re në shenjën tuaj të horoskopit mund të sjellë disa surpriza në jetën tuaj personale dhe ka mundësi të sjellë një takim të papritur me një person që nuk kalon pa u vënë re. Afërdita do të kalojë shenjën e Bricjapit më 5/11 dhe nga pozicioni i saj i ri tregon se do të ketë mundësi për të njohur njerëz të rinj dhe interesantë në grupe të përbashkëta. Nëse jeni në një lidhje, sekreti i kësaj jave është të ruani gjakftohtësinë në disa diskutime dhe mosmarrëveshje që mund të lindin dhe të mos goditni me “grusht në thikë”.

Puna dhe Ekonomia

Kjo javë fsheh surpriza edhe për sektorin profesional pasi ka shumë gjasa që të ketë disa çështje që mund të ndryshojnë drejtim në momentin e fundit. Hëna e re që do të zërë vend në shenjën tuaj të zodiakut, krijon “surpriza” të tilla dhe ju kërkon t’i përballoni pa u mërzitur!

SHIGJETARI JAVOR

Per juve Shigjetar, Hëna e re që do të ndodhë në shenjën e Akrepit më 4/11 është ngjarja më e rëndësishme astrologjike për këtë javë dhe njëkohësisht një mundësi për reflektim dhe introspeksion. Rrethanat që do të krijohen do të jenë të përshtatshme që të mendoni për atë që keni arritur së fundmi, disa gjëra që mund të dëshironi t’i zhvilloni ndryshe, për të reflektuar mbi nevojat dhe dëshirat tuaja. Kjo javë është shumë e dobishme për të parë se ku jeni dhe për të rivendosur prioritetet tuaja. Mos u fokusoni në mendimet dhe shqetësimet negative, vetëm në atë që mund të bëni për të përmirësuar gjërat që dëshironi.

Dashuria

Hëna e re që do të ndodhë këtë javë ka shumë gjasa t’ju vërë në procesin e vlerësimit të disa lëvizjeve që kishit bërë në të shkuarën në një lidhje apo në një njohje që ju kishte tërhequr interesin. Hyrja e Afërditës në shenjën e Bricjapit më 5/11 tregon se siguria emocionale do të jetë prioritet për ju dhe në bazë të kësaj do të bëni zgjedhjet tuaja. Nëse jeni në një lidhje, mos lejoni që ngjarjet e kaluara të krijojnë distancë mes jush dhe partnerit tuaj.

Puna dhe Ekonomia

Këto ditë është e mundur të keni disa mendime për zhvillimin e një rasti profesional apo pune në një kontekst të përgjithshëm, të cilat do t’ju krijojnë stres. Përpiquni të përqendroheni në të dhënat që ekzistojnë dhe mos e lini mendjen tuaj të bëjë skenarë, të cilët do të kenë ndikim negativ në disponimin dhe psikologjinë tuaj.

BRICJAPI JAVOR

Mesa duket juve te shenjes se Bricjapit këtë javë ka mundësi të kërkoni më shumë kohë me miqtë tuaj, të merrni pjesë në aktivitete kolektive, të kaloni kohë në “të përbashkëtat” dhe të komunikoni me shumë njerëz! Hëna e re që do të ndodhë në shenjën e Akrepit më 4/11 do t’ju ​​krijojë nevojën për të komunikuar me persona që njihni se si mund të komunikoni. Disa miqësi që janë dëshmuar se ia vlejnë do të forcohen, por të tjera që mund t’i kenë dhënë shembuj pozitivë së fundmi, ka të ngjarë të mbeten në afatin kohor të historisë. Kjo Hënë e re tregon se do të ketë ndryshime dhe “mbledhje e zbritje” në mjedisin tuaj miqësor.

Dashuria

Këtë javë dhe konkretisht më 5/11 Afërdita kalon në shenjën tuaj të horoskopit dhe do të qëndrojë për një kohë mjaft të gjatë, pasi në shenjën tuaj të horoskopit do të kthehet në një kurs retrograd në fund të dhjetorit. Kjo tregon se fusha e marrëdhënieve ndërpersonale do ju pushtojë për një kohë të gjatë. Nëse jeni të lirë, fillimisht dëgjoni nevojat tuaja emocionale dhe bazuar në to bëni zgjedhjen e personit që mendoni se mund t’i plotësojë ato. Nëse jeni në një lidhje ditët janë të përshtatshme për të zgjidhur disa çështje që mund t’ju kenë larguar por edhe për të kaluar kohë me miqtë dhe të dashurit tuaj.

Puna dhe Ekonomia

Çështjet e punës do të kenë një pamje dinamike këtë javë, por ju duket se keni një mënyrë për t’i trajtuar dhe zgjidhur ato pa u stresuar. Komunikimi do të jetë karta juaj e fortë për këtë javë dhe do të luajë rolin e vet në shlyerjen e detyrimeve të biznesit. Në disa rrethana duket se disa partneritete do të forcohen dhe nuk përjashtohet mundësia e aleancave të reja profesionale.

UJORI JAVOR

Ujori, çështjet tuaja profesionale do të dalin në pah këtë javë dhe me Hënën e re që do të zhvillohet në shenjën e Akrepit më 4/11, duket se do të qëndrojnë për një kohë të gjatë. Kontrasti i saktë që Urani krijon nga shenja e Demit me “rrezet” e Hënës së re tregon se mund të ketë disa surpriza në çështjet e biznesit. Ka mundësi që disa të dhëna në një punë të ndryshojnë ose edhe sjellja e disa njerëzve në mjedisin tuaj profesional të ndryshojë ose me shenjë pozitive ose negative. Këtë javë duhet të ruani humorin e mirë dhe gjakftohtësinë në mënyrë që të përballeni me gjërat që mund t’ju ​​duken “të çuditshme”.

Dashuria

Disa çështje që lidhen me punën mund t’ju largojnë përkohësisht nga partneri, por kjo kërkon kujdes që të mos i lini të bëhen burim tensioni mes jush. Nëse jeni të lirë, hyrja e Afërditës në shenjën e Bricjapit më 5/11 tregon se në periudhën e ardhshme ka shumë mundësi që të rikthehet një lidhje nga e kaluara. Kjo mund të bëhet me rastin e një takimi të rastësishëm, por do të duhet kohë për të vlerësuar të dhënat e reja.

Puna dhe Ekonomia

Çështjet e punës do t’ju shqetësojnë veçanërisht këtë javë dhe duket se do të luajnë një rol të madh në humorin tuaj. Hëna e re që do të ndodhë mund të sjellë disa polemika dhe disa ndryshime, madje edhe disa lëkundje në çështjet profesionale. Mundohuni të mbani një profil të ulët pasi në këtë mënyrë do të fitoni në planin afatgjatë

PESHQIT JAVOR

Peshq te nderuar këtë javë do të ndjeni nevojën për t’u shoqëruar me sa më shumë miq të mundeni, për të hyrë në kontakt me njerëz që i keni parë dhe dëgjuar për një kohë të gjatë, me shumë mundësi të kërkoni një mënyrë për të bërë një largim të shkurtër në një afërsi.Destinacion . Hëna e re që do të ndodhë në shenjën e Akrepit më 4/11 do t’ju ​​krijojë tendenca ikjeje dhe kështu do t’ju ​​vërë në proces udhëtimi dhe arratisjeje! Një bisedë që mund të keni me njerëz në mjedisin tuaj më të gjerë ka të ngjarë të zbulojë se ju i shihni gjërat ndryshe.

Dashuria

Komunikimi do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në çështjet romantike këtë javë nëse jeni beqarë apo në një lidhje. Hëna e re që do të ndodhë në shenjën e Akrepit mund të sjellë një takim të papritur me një person që ndodhet në mjedisin tuaj më të gjerë dhe më në fund të bëhet rasti për të nisur një romancë të re. Nëse jeni në një lidhje me hyrjen e Afërditës në shenjën e Bricjapit më 11/5, do të ketë mundësi për të kaluar më shumë kohë me partnerin, për t’u marrë me hobi dhe aktivitete të përbashkëta dhe për t’u afruar akoma më shumë.

Puna dhe Ekonomia

Detyrimet profesionale duket se do të japin një prezencë të mundshme këtë javë dhe nuk përjashtohet mundësia që të ketë shtesa të reja në punë. Hëna e re që do të ndodhë sjell një ajër rinovimi, duke sjellë fytyra të reja por edhe ide të reja në çështjet profesionale. Shihni nëse dhe në çfarë mase mund t’i përdorni ato për të fituar.