Dashi

Në dashuri diçka e mirë pritet që të ndodhë pasdite. Në punë është koha për t’u larguar paksa nga ndikimet e të tjerëve.Dhe duhet të bësh shumë kujdes.

Demi

Në dashuri mund të lindin diskutime, vëmendje. Në punë ka shumë shpenzime, monitoroni bilancin mes të ardhurave dhe shpenzimeve.Ju duhet kohë të bëni ndryshime në punë.

Binjakët

Në dashuri, nëse diçka nuk shkon, mos e bëni të madhe. Në punë mos u nxitoni dhe bëni gjërat me qetësi.Dhe do keni suksese më vonë.

Gaforrja

Në dashuri në pjesën e dytë të ditës mund të ketë tensione. Në punë, nga ana tjetër, keni ide të mira, përpiquni t’i bëni ato të japin fryte.Gjërat do shkojnë si më së miri.

Luani

Në dashuri nuk do të jetë dita më e mirë, pasi Hëna është në kundërshtim me ju. Në punë, nga ana tjetër, diskutimet do të shtyhen pas datës 13 Dhjetor.

Virgjëresha

Në dashuri, nëse ka probleme, është mirë të flisni për to para datës 10. Në punë mos bëni gjithçka vetëm, ndonjëherë duhet të mbështeteni edhe te njerëzit që ju rrethojnë.

Peshorja

Në dashuri dita është paksa e lodhshme, kujdes. Në punë nëse keni bërë ndonjë kërkesë, së shpejti do të vijë një zgjidhje.

Akrepi

Në dashuri këtë pasdite mund të ketë tensione. Gjithsesi në punë përgjigjet që kërkoni do të vijnë së shpejti.

Shigjetari

Në dashuri, emocionet e bukura mbërrijnë pasdite. Në punë edhe nëse Jupiteri dhe Saturni janë të favorshëm, kushtojini vëmendje shpenzimeve.

Bricjapi

Në dashuri, nëse keni diçka për t’i thënë partnerit tuaj, mos e vononi dhe zgjidhini gjithçka deri të shtunën. Nga ana tjetër në punë do ju duhet të bëni zgjedhje por mos u shqetësoni, keni shumë energji!

Ujori

Në dashuri do të shëroheni nga e kaluara, favorizohen histori të reja. Në punë do të vijnë projekte afatgjata, konfirmimet janë rrugës.

Peshqit

Në dashuri dëshironi të përfshiheni dhe nëse jeni vetëm do jetë mirë të shikoni përreth. Në punë, megjithatë, momenti është pozitiv, lajm i mirë për të ardhmen.