Nga Mero Baze

Sali Berisha po shpejton “ta bëj vet” gjyqin që ka kërkuar të çelet në Francë, nga foltorja në foltore.

Në foltoren e Tiranës njoftoi se avokati ka nisur letrën. Në foltoren e Kavajës njoftoi se Gjykata ka pranuar çështjen. Në foltoren e Lezhës njoftoi se po shqyrtohet çështja dhe ka zero fakte për Sali Berishën. Nuk e di se çfarë ḑo të thotë në foltoren e radhës, por e vetmja gjë që ka ndodhur është se në Gjykatën e Francë ka mbritur një zarf dhe është protokolluar. As është hapur, as është shqyrtuar, as është diskutuar, as është caktuar ndonjë gjyqtar. Deri tani ndaj Berishës janë kryer vetëm procedura postare, jo procedura gjyqësore.

Vet Berisha eshte si ato grate që blejnë rroba ne Ebay dhe gjurmojnë pakon ku ka mbritur. Po përse Berishës i duhet ta zhvilloj vet gjyqin e tij në Francë sa më shpejt?

Së pari se PD e pranon konfliktin e Bashës me Berishën por nuk e pranon konfliktin e Berishës me SHBA. Gjithçka çfarë po bëhet është që ky konflikt të maskohet, të relativizohet, të fshihet dhe mundësisht të interpretohet si konflikt personash. Në rastin konkret konflikt mes qytetarit Sali Berisha dhe qytetarit Blinken, I cili paska fyer Sali Berishën se I ka thënë hajdut familjarisht. Më tej si konflikt mes Sorosit dhe Berishës. Pastaj si konflikt mes Ramës dhe “pengut Basha” që kanë blerë SHBA kundër Berishës.

Ajo që në fakt Berisha ndjen kundër SHBA në këto momente dhe ajo që bën ka një diferencë të thellë. Ai më shumë se kushdo tjetër e di çfarë I ka ndodhur në SHBA dhe e di që nuk ikën kurrë ai dënim. Dhe duke e ditur këtë, ai sot është politikani më mashtrues në historinë e këtij vendi por dhe të globit, që po përpiqet të mbuloj me gënjeshtra një lëvizje antiamerikane, brenda një partie që ka lindur bashkë me rikthimin e SHBA në Shqipëri. Ne kete pike nuk ngjan me liderët antiamerikan ene bote që janë me shumice se ata dalin haur. Bile as me aleatin e tij Ilir Meta se dhe ai ka burrërinë dhe del hapur. Ky eshte dhe gënjeshtar dhe frikacak dhe urrejtës i madh i SHBA.

Është pikërisht vokacioni proamerikan I bazës së PD, që e detyron Berishën të bëj akrobaci të tilla dhe të futet në një fushatë gënjeshtrash për të maskuar lëvizjen antiamerikane me banalitete të tilla. Së dyti Berisha po nxiton ta shpik hapa përpara të gjyqit që kërkon në Francë, pasi shpreson që deri më 11 Dhjetor ti mbaj të karikuar mbështetësit e tij në bazë se ai e ka betejën vetëm me një person në SHBA dhe atë do ta fitoj. Frika se baza e PD nuk ia pranon antiamerikanizmin ku bazohet lëvizja e tij, është e qartë dhe është e vetmja gjë pozitive në gjithë lëvizjen e Berishës, pasi ti mund të shikosh një tufë idiotësh që janë dhe me Berishën dhe me SHBA dhe ankohen ndaj një të treti, që ka qenë dhe me Berishën dhe me SHBA, por që tani është vetëm me SHBA.

Mbi të gjitha Berisha sajon gënjeshtra rreth procesit në Francë dhe për të konsoliduar një mekanizëm gënjeshtrash ndaj çdo vendimi që mund të përballet në të ardhmen, qoftë ndonjë ndëshkim tjetër më I ashpër nga SHBA apo ndonjë proces gjyqësor në Shqipëri.

Tani ai e ka gjetur zgjidhjen. Për t’u dukur që nuk dorëzohet dërgon një letër në Francë dhe pastaj raporton para demokratëve “tracking number” për mënyrën se si ai gjurmon vendin ku ka mbritur zarfi me postë. E vetmia gjë e vërtet në këtë histori, është se Berisha ka shpikur një gënjeshtër përmes të cilës mund të prodhoj gënjeshtra të tjera për të maskuar lëvizjen e tij antiamerikane. Por mjerisht këtë e ka për njerëz defiçent, të cilët dhe pse me aftësi të kufizuara mendore e dinë që nuk duhet me dal kundër SHBA.

Deri tani ia ka dal që ata ti gënjej. Pjesën normale të shoqërisë, drejtuesit e PD dhe të tjerë nuk I gënjen dot,. Por dhe sikur ti gënjente me shume se sa kaq, puna është se ai vendimi në SHBA nuk lëviz, se SHBA nuk ka gënjyer veten kur e ka marre atë vendim, bazuar mbi të vërteta të hidhura për Sali Berishen. Dhe ai e di këtë, ndaj po kalbet përditë dhe po nxiton ta fitoj në mendje betejën me SHBA se në realitet ai ndëshkim, do ta ndjek jo vetëm atë, por dhe fëmijët e tij, disa dekada pasi ky të vdes.