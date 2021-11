Pyetjes se pse nuk mundi Partia Demokratike të krijojë në këto 8 vite një figurë të besueshme që të mos pritej ende nga Sali Berisha për lëvizje dhe ndryshim, ish-presidenti Bujar Nishani thotë se, kjo varet nga besueshmëria dhe integriteti. Në Intervistën me Merita Haklajn, ai tregon kontrastin mes dy liderëve Berishës dhe Bashës.

“Qoftë mungesa e prodhimit të një lideri të ri me të njëjtën forcë që ka ende Berisha, është problematikë që i takon PD dhe faji nuk mund t’i mbetet Sali Berishës. Pse shoqëria nuk prodhon forca të tjera që të kenë këtë mbështetje elektorale që ka PS e PD është faji i shoqërisë. Ti nuk mund t’ i imponohesh “fake” shoqërisë dhe as partisë si një lider i ri. Fakti që Berisha ka arritur të ruajë këto kreditë ka ëkto kanë të bëjnë me integritetin dhe kredibilitetin e tij personal, për shkak të lidhjeve dhe raporteve korrekte dhe një kontrasti të madh që ka mes Berishës dhe Bashës në çështjen e besimit. Besimi është fondamental në politikë. Nëse një grupim i caktuar ka besueshmëri minimale ndaj teje e misionit tënd, integritetin e aftësitë e tua nuk të vjen pas. Kur ka një dozë besueshmërie në momente kyçe reagon dhe të vjen pas. Kjo është ajo që ndodh sot me Berishën dhe Bashën”.

Sipas Nishanit për këtë arsye po kërkohet edhe një lëvizje në PD për të ndryshuar ujërat politikë përmes forumeve, pasi deri më tani Kryesia e Këshilli nuk ka treguar fuqi e kompetencë për të realizuar një proces të tillë dhe i mbetet anëtarësisë që ka vetëm një forum që është Kuvendi Kombëtar.

/b.h