“Duket fare qartë që mungesa e arsyeve, justifikimeve, nuk patën as kohë të na jepnin arsye sepse mungonin, duket që është një strategji e qartë, e pastër për të penguar veprimtarinë e hetimit të masakrës zgjedhore të 25 Prillit. E kuptoj fare mirë, por se realisht ata që janë nën akuzë jo vetëm prej nesh, është pikërisht kjo pjesë e mazhorancës. Mazhoranca është e dokumentuar si vjedhëse, shkatërruese e zgjedhjeve të 25 Prillit, është afërmendsh e pritshme që ata të bëjnë gjithçka për të penguar, për të zvarritur veprimtarinë e Komisionit Hetimor.

Kjo sjellje, nuk e prisja që të ndodhte në mbledhjen, pothuajse të parë, duke ditur edhe përgjërimet për shtrirje dore, për dialog, për rikthimin e veprimtarisë në forcë të plotë të parlamentit. Çudia e madhe ndodh, bojkot i parlamentit, bojkot nga mazhoranca.

Kjo tregon qartë se cila është qasja e Edi Ramës dhe kësaj mazhorancë që ka vjedhur zgjedhjet, ka vjedhur mandatet dhe do të përpiqet të bëjë gjithçka që të pengojë që në sytë e shqiptarëve të dalë e vërteta ashtu siç është defacto. Unë me kolegët kemi vendosur të ndjekim të gjitha hapat procedurialë që kushtetuta dhe ligji për Komisionet Hetimore përcakton. Do të njoftojmë fillimisht kryetaren e Kuvendit, e cila është ajo që ka nënshkruar vendimin për të cilin mblidhemi, do të njoftoj edhe konferencën e kryetarëve dhe jam i vendosur deri në fund sipas përcaktimeve të ligjit për Komisionet Hetimore, që mungesat pa arsye 3 herë janë një shkak ligjor për të kërkuar zëvendësimin e tyre. Kjo është ajo se çfarë Jemi të vendosur për të zbatuar ligjin dhe rregulloren. Mbi të gjitha për të bërë detyrën tonë karshi qytetarëve. Sot u demaskuan dhe këtë do e çojmë deri në fund. Po përfitoj edhe nga ky moment t’ju njoftoj që mbledhja tjetër e caktuar do të jetë ditën e premte ora 10.Ëshë ditë pune ku të gjithë ne të kryejmë detyrimin ndaj Kushtetutës, ligjit, nevojës së qytetarëve për të hedhur dritë dhe për të bërë transparencë për atë që ka ndodhur më 25 Prill“, tha Alibeaj.