Elon Musk, njeriu më i pasur në botë, sfidoi Kreun e Programit të Ushqimit të OKB-së pasi tha se 2% e pasurisë së tij mund të zgjidhte përfundimisht problemin me urinë në botë.

“Provoni se 6 miliardë dollarë mund t’i japin fund urisë dhe unë do ta bëj,” shkroi CEO i Tesla në llogarinë e tij në Twitter.

“$6 billion to help 42 million people that are literally going to die if we don’t reach them. It’s not complicated.”@WFPChief calls on world billionaires to step up now, on a one-time basis. — World Food Programme (@WFP) October 28, 2021

Ky dialog filloi kur David Beasley, drejtor i Programit të Ushqimit të OKB-së dha një intervistë në CNN ku tha se miliarderët si Musk dhe themeluesi i Amazon, Jeff Bezos, mund të zgjidhin problemin global të urisë duke dhënë një pjesë të vogël të pasurisë së tyre, raporton abcnews.al.

Vetëm 6 miliardë dollarë mund të parandalojnë vdekjen e 42 milionë njerëzve, tha ai, duke përsëritur thirrjen e tyre për miliarderët përmes Twitter.

$36 billion in one day – @elonmusk‘s net worth increase due to a @Tesla / @Hertz deal. Congratulations, Elon! 1/6 of your one day increase would save 42 million lives that are knocking on famine’s door. Unprecedented crisis. Unprecedented wealth. Help!! https://t.co/n4hfpl5NRE — David Beasley (@WFPChief) October 28, 2021

Madje ai iu drejtua personalisht Musk-ut duke i kërkuar ndihmën e tij.

“Nëse Programi Botëror i Ushqimit mund të përshkruajë në përgjigje të këtij postimi në Tëitter se si 6 miliardë dollarë mund të zhdukin urinë globale, unë do të shes aksionet e Tesla tani dhe do ta bëj këtë,” shkroi Musk në llogarinë e tij.

Fact check: 🔹 2% of @elonmusk‘s wealth is $6B

🔹 In 2020 the UN World Food Program (WFP) raised $8.4B. How come it didn’t “solve world hunger”? _ pic.twitter.com/x6w0MJ3Buc — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 30, 2021

“Por gjithçka duhet bërë në mënyrë transparente në mënyrë që publiku të shohë saktësisht se si do të shpenzohen paratë,” tha ai.

6 miliardë dollarët e kërkuar nga OKB-ja janë vetëm një pjesë e vogël e pasurisë së Musk, e cila aktualisht është 311 miliardë dollarë. Në fakt, në vetëm një ditë, më 29 tetor, CEO i Tesla-s bëri më shumë para. Pas një marrëvesheje mes Telsa dhe Hertz, pasuria e tij u rrit me 9.3 miliard dollar brenda ditës.

g.kosovari