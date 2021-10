Fermerët e fshatit Samaticë kanë nisur protestat pas thirrjeve të vazhdueshme ndaj autoriteteve qeverisëse. Bima e domates nuk dha prodhimin e parashikuar, duke detyruar fermerët të pastrojnë serat e tyre përpara kohe.

Fajin ja lënë farërave, të cilat thonë se janë jashtë standardeve. Nga ky dështim, kërkojnë kompensimin e humbjeve si dhe rritjen e fondit për skemat kombëtare në këtë sektor.

“Fidani arriti shume i mirë por me pas nuk kishte fuqi bima të bënte kokrra, dhe kalbet shumë shpejt, jemi të zhgënjyer. Kemi shkulur domatet për të mbjellë tranguj. Jemi me borxhe, nuk kemi më fonde për të rimbjellë arat”, thonë fermerët.

Fermerët nuk bien dakord as me raportin e përpiluar nga Ministria e Bujqësisë. “Raporti ka mangësi, është më shumë provokues, për të matur a janë ata të gatshëm për të protestuar”, thonë ata.

Sipas kryetarit të sindikatës, Eduart Shara, fermerët kanë nisur të braktisin tokën, humbjet e vazhdueshme kanë ndikuar në ekonominë e tyre familjare.

Së shpejti fermerët do të zhvillojnë takime me përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë. Në rast të mos gjetjes së një dakordësimi, ata thonë se do të përshkallëzojnë protestat e tyre. A2