Në rubrikën “Shihemi në Gjyq” tek E Diela Shqiptare kanë qenë dy motra Vilma dhe Fetije të cilat janë në konflikt të vazhdueshëm për një pronë që i ka lënë babi i tyre.

Vilma tregon se për shumë vite ka jetuar dhe punuar në Greqi dhe në vitin 2011 kthehet në Lezhë, ku ndërtoi një shtëpi në tokën e të atit i cili e mbështeti atë për çdo gjë. Ajo rrëfen se çdo kursim që kishin e kanë hedhur tek ndërtimi i shtëpisë dhe qëndroi 1 vit në Shqipëri. Vilma filloi të kishte konflikte me vëllezërit dhe u përplasën me të atin se pse i dha asaj tokë. Ata janë 9 fëmijë, por kanë marrë nga kjo pronë vetëm 5 prej tyre.

Vëllezërit e saj i kërkonin llogari të atit se pse ia dha këtë pronë dhëndrit dhe ta sjellë dhëndrin aty, ndërkohë që ajo tokë i takon vetëm atyre. Madje ajo tregon se vëllai i saj i vogël i ka kërkuar llogari se pse nuk i ka lënë me prokurë atij për t’u marrë me çështjen e regjistrimit të pronës, por burrit të saj. Sipas të vëllait ajo duhet të kishte besim tek ai dhe jo tek burri. Ndërsa Fetija në studio shprehet se burri i saj nuk ka lidhje me pasurinë e tyre sepse i takon vetëm motrave dhe vëllezërve.

Prona për të cilën bëhet fjakë është një tokë 544 m katror që babi i tyre ia ka lënë 5 nga 9 fëmijëve të tij që janë Fetija, Vilma, Ardiani, Kujtimi dhe Sabaji.

Në këtë pronë ka qenë i ndërtuar një objekt shteti që quhej magazinë bulmeti dhe fëmijët e familjes këtë ndërtesë e kanë kthyer në banesa. Tani vëllezërit e motrat i thonë Vilmës nuk ke pse të marrësh pronë këtu sepse ajo për shkak të angazhimeve i ka lënë bashkëshortit të saj Samirit një prokurë të merret me regjistrim e pronës pas vdekjes së babait të tyre.

Vëllai i vogël Artani kërkon që të marrë të gjitha prokurat e familjes dhe të merret ai me këtë problem, por Vilma dhe Samiri nuk ia japin prokurën. Artani thotë o do ma japësh mua, o ti pronë nuk regjistron kurrë.

Ky konflikt i pronës ka degraduar deri në atë pikë, sa Vilmës nuk i flet më askush as motrat as vëllezërit, sepse ata nuk dëshirojnë që bashkëshorti i saj të ngatërrohet me pronën e tyre. Kjo çështje ngelet në dorën e zonjës Eni Çobani për ta zgjidhur, sepse vëllezërit dhe motrat nuk bien dakort aspak me njëri-tjetrin.