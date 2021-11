Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka komentuar kërkesën e prokurorrëve të SPAK, të cilët duan mandat të përjetshëm në këtë detyrë, që të mos kufizohet në 9 nvjet ashtu sikurse është përcaktuar në Kushtetutë.

I pyetur nga gazetarja Esiona Konomi, në konferencën për shtyup pas mbledhjes së qebverisë, ministri tha se e kanë marrë këtë kërkesë dhe janë në fazën e diskutimeve. Manja tha se në gjykimin e tij kërkesa është legjitime.

“Po është e vërtetë. Prokurorët e SPAK kanë kërkuar që të mos ketë kufizim të mandatit të tyre prej 9 vitesh. E kemi marrë kërkesën jemi në diskutime të karakterit teknik. Ky përcaktim është i fiksuar në Kushtetutë. Dhe nëse do të duhet të bisedojmë me prokurorët e SPAK për heqjen e këtij kufizimi patjetër që do të kërkojë ndërhyrje në Kushtetutë. Ne jemi të hapur për bisedime. Kërkesa a e tyre në gjykimin tim është legjitime, për sa kohë edhe prokurorët e tjerë nuk kanë kufizim të mandatit,” u shpreh Manja.

Manja gjithashtu, hodhi poshtë raportimet në mediat britanike se Shqipëria do të kthehet në kamp refugjatësh për emigrantët e paligjshëm që futen në Britani. Ministri e quajti spekulim dhe theksoi se vendi ynë nuk trajton hallexhinjtë e Anglisë.

“Sot kaluam një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Irlandës së Veriut për personat e dënuar. Eliminon pengesat që ka ndërmjet dy sistemeve ligjore. Përfituesit janë autoritete e dy vendeve tona, por edhe personat e dënuar.

Është një spekulim i pastër mediatik që është një marrëveshje dy palëshe që e kemi nënshkruar me disa shtete të BE dhe nuk ka të bëjnë aspak me trajtimin e këtyre kategorive për tu trajtuar në Shqipëri si kamp refugjatësh. Ka të bëjë me bashkëpunimin në fushën e çështjeve penale dhe jo me trajtimin e hallexhinjve ne Angli apo vende të tjera të botës, si vend për strehimin e refugjatëveShqipëria nuk është në bisedime me asnjë shtet për tu kthyer në një vend që trajton refugjatët e cilido vend. qeveria shqiptare as nuk është në bisedime dhe nuk do të këtë asnjëherë bisedime të kësaj natyre,” tha Manja.

g.kosovari