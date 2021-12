Muaji dhjetor do të mbyllet me hyrjen e planetit Jupiter në shenjën e Peshqve, i cili së shpejti do të sjellë lajme të mira për të gjitha shenjat e ujit dhe jo vetëm. Zbuloni se çfarë kanë rezervuar yjet për muajin dhjetor!

Dashi: Tensionet jeta në çift…

Dashi i dashur, muaji dhjetor do të sjellë disa probleme më shumë sentimentale në shenjën tuaj : kalimi i gjatë i pafavorshëm i Venusit në shenjën e Bricjapit krijon fërkime dhe tension në jetën tuaj në çift. Nga pikëpamja profesionale, megjithatë, do të mund të mbështeteni në favorin e Mërkurit deri në ditën e 13. Ndërsa Marsi më në fund është kthyer në favor dhe ju ndihmon të rifitoni energjinë.

Demi: Bëhet më mirë!

Të dashur Dem, më në fund kemi ardhur në muajin e fundit të një viti shumë të lodhshëm për shenjën tuaj! Dhjetori sjell një përmirësim të përgjithshëm: duke filluar nga dita e 13-të planeti Mars nuk do të jetë më në opozitë dhe pak nga pak do të filloni të ndjeni më pak stres se në periudhën e fundit. Për më tepër, duke filluar nga fundi i muajit, edhe Jupiteri do t’ju buzëqeshë , duke premtuar rezultate të shkëlqyera në vendin e punës në muajt në vijim. Venusi i favorshëm garanton fat në dashuri.

Binjakët: Vepro tani!

Të dashur Binjak, për fat të keq muaji dhjetor hapet me kundërshtimin e Merkurit dhe përfundon me atë të Marsit dhe hyrjen e Jupiterit në shenjën “armik” të Peshqve. 2022 do të hapet me disa vështirësi të tjera në kuadrin e punës, ndaj – nëse ka kushtet për ta bërë atë – mos humbni kohë dhe veproni tani! Gjysma e dytë e muajit do të jetë mjaft stresuese , veçanërisht nga pikëpamja fizike dhe do të përfundojë gjithashtu e prekur nga sfera e ndjenjave.

Gaforrja: Jupiteri kujdeset për ju!

E dashur Gaforre, muaji dhjetor do të sjellë disa tensione shtesë për shenjën tuaj, si në zyrë ashtu edhe në familje. Kundërshtimi i Venusit do të ndihet duke vënë në krizë edhe çiftet më të konsoliduar. Në punë, gjysma e dytë e muajit do të sjellë disa komplikime të tjera, për shkak të kundërshtimit të Mërkurit. Fatmirësisht duke nisur nga dita e 29-të, planeti Jupiter do të jetë aktiv në favorin tuaj, duke ju garantuar suksese të mëdha në muajt në vijim.

Luani: Drejt një fillimi të ri!

I dashur Luan, pak më shumë durim dhe ja ku jemi: duke filluar nga dita e 29-të, planeti Jupiter nuk do të jetë më në kundërshtim me shenjën tuaj! 2022 do të jetë një vit rikuperimi , veçanërisht nga pikëpamja profesionale: mund të filloni shtigje të reja ose më në fund të bëni një ndryshim në jetën tuaj të punës pas krizës së vitit 2021. Nga mesi i dhjetorit , edhe Marsi do të kthehet për t’ju buzëqeshur , duke dhënë ju keni energji të re dhe ju ndihmon të harroni stresin.

Virgjëresha: Përballë Jupiterit…

E dashur Virgjëreshë, përpiquni të shfrytëzoni sa më shumë këtë muaj dhjetor, veçanërisht nga pikëpamja profesionale: duke filluar nga fundi i muajit, në fakt planeti Jupiter do të hyjë në opozitë dhe në pjesën e parë të 2022 do të jetë më mirë të mos rrezikoni në vendin e punës. Afërdita e favorshme për të gjithë muajin garanton stabilitet dhe harmoni për çiftin tuaj. Pak më shumë lodhje duke nisur nga dita e 13-të, për shkak të tranzitit të pafavorshëm të Marsit.

Peshorja: Probleme me ‘zemrën’…

Peshore të dashura, muaji dhjetor ka të ngjarë të jetë mjaft i rëndë për shenjën tuaj nga pikëpamja e ndjenjave. Afërdita, në fakt, vazhdon kalimin e saj të pafavorshëm, gati për të shkaktuar grindje dhe keqkuptime në jetën tuaj në çift. Nga pikëpamja profesionale, është më mirë të vini bast gjithçka në pjesën e parë të muajit, kur mund të mbështeteni në një Merkur të këndshëm të favorshëm. Marsi bëhet aktiv në favorin tuaj duke filluar nga dita e 13-të, gati për t’ju dhënë një energji të mirë.

Akrepi: Një muaj force!

I dashur Akrep, dhjetori do të jetë një muaj i fuqisë së madhe për shenjën tuaj, e cila do të jetë në gjendje të llogarisë në lidhjen e Marsit deri në ditën e 13: ky planet do t’ju japë forcë dhe energji të madhe! Afërdita, gjithashtu e favorshme për të gjithë muajin, do t’ju sjellë fat në fushën e ndjenjave, madje edhe për beqarët do të jetë e lehtë të takojë dikë të veçantë. Puna do të favorizohet në gjysmën e dytë të muajit dhe, duke nisur nga dita e 29-të, Jupiteri do të rikthehet për t’ju buzëqeshur, duke ju garantuar një fillim përrallor në vitin 2022!

Shigjetari: Një muaj me fat!

I dashur Shigjetar, dhjetori do të jetë një muaj për t’u mbajtur mend për shenjën tuaj, e cila mund të mbështetet në lidhje të ndryshme: atë të Diellit, atë të Mërkurit deri në ditën e 13 dhe atë të Marsit nga 13 e tutje. Do të jetë një periudhë veçanërisht me fat në planin e punës: po vijnë mundësi të reja që nuk mund t’i humbisni! Mos shtyni asgjë deri në janar: për fat të keq, duke filluar nga dita e 29-të, planeti Jupiter nuk do të jetë më në një pozicion të favorshëm dhe mund të hasni në disa pengesa të tjera.

Bricjapi: Shkëlqyeshëm!

I dashur Bricjap, muaji dhjetor do të jetë me shumë fat për shenjën tuaj! Lidhja e Venusit vazhdon për ju, e cila garanton forcë dhe qëndrueshmëri për çiftin tuaj. Është koha për të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen ! Edhe Merkuri do të vijë në lidhje duke filluar nga dita e 13-të: në fushën e punës vijnë mundësi të reja, të cilat do të favorizohen edhe më shumë duke nisur nga dita e 29-të, kur planeti Jupiter do të kthehet aktiv në favorin tuaj.

Ujori: Ende në lidhjen e planetit Jupiter!

I dashur Ujor, deri në ditën e 29-të mund të mbështeteni ende në lidhjen e planetit Jupiter, i cili vitin e fundit ka sjellë revolucione të bukura në jetën tuaj së bashku me Saturnin. Mos prisni pas kësaj date për të marrë një vendim të rëndësishëm në lidhje me të ardhmen tuaj. Duke nisur nga dita e 13-të, një energji e bukur rikthehet falë planetit Mars, sërish në pamje të mirë. Mundësitë që duhen shfrytëzuar në pjesën e parë të muajit.

Peshqit: drejt suksesit!

Të dashur Peshq, këtë muaj më në fund mund të përshëndesni hyrjen e Jupiterit në shenjën tuaj ! Në fakt do t’ju duhet të prisni deri në ditën e 29-të, por do të jetë një pritje e mirë, e cila në muajt në vijim do t’ju sjellë shumë mundësi të shijshme dhe një sukses të madh në vendin e punës ! Planeti Venus, nga ana e tij, do të jetë i favorshëm për të gjithë muajin, i gatshëm t’ju dhurojë momente romantike të mrekullueshme, për t’u mbajtur mend. Shënimi i vetëm kundërshtues: Marsi, i cili do t’ju bëjë të ndiheni pak më të lodhur në gjysmën e dytë të muajit.