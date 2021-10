Bashkimi Evropian duhet të zgjerohet për të përfshirë të gjithë Ballkanin perëndimor deri në fund të kësaj dekade, pra deri në vitin 2030. Ky është propozimi i Presidencës sllovene të BE-së, sipas një shkrimi të botuar sot në Financial Times.

Ky propozim i Sllovenisë vjen disa ditë përpara një takimi të udhëheqësve të BE-së që do të diskutojmë zgjerimin e unionit prej 27 anëtarësh. Sipas Financial Times propozimi, i bërë në një takim të ambasadorëve në Bruksel, i hutoi shtetet e tjera anëtare dhe u përshkrua nga disa si krejtësisht jorealist duke pasur parasysh sfidat ekonomike dhe politike në rajon.

“Zgjerimi është një çështje shumë e ndjeshme për BE -në, e cila është e ndarë mbi nevojën dhe shpejtësinë me të cilën vendet duhet të lejohen në bllok. Por Unioni është nën presion për të vazhduar me bisedimet e pranimit me vendet e Ballkanit që po përpiqen gjithashtu lidhje më të ngushta me Kinën dhe Rusinë”, thuhet në shkrim.

Udhëheqës nga të gjitha vendet anëtare të BE -së dhe gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Bosnja, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia do të marrin pjesë në samitin e së mërkurës.

Financial Times shkruan se diplomatët nga shtetet anëtare që duan që Brukseli të përshpejtojë bisedimet me Ballkanin Perëndimor – kryesisht nga lindja dhe jugu i bllokut – po bëjnë presion për një gjuhë “ambicioze” për pranimin në samit, por pranuan se një afat i vështirë ishte politikisht shpërthyes./m.j