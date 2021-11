Marrëdhënia e Rezrta Shkurtës me nipin e Enver Hoxhës, Ermalin ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe ka shumë kuriozitet nga publiku.

Rezarta publikon herë pas here pamje me Ermalin ku nuk le asnjë rast pa treguar dashurinë për bashkëshortin, por së fundmi me rastin e 35-vjetorit të saj ajo ka publikuar një video mjaft intime me Ermalin ku nuk kanë munguar puthjet dhe prekjet pasionante.

“35 Më gjeti me zemrën plot. Mbrëmjen e djeshme, në orën 00:00.”, ka shkruar ajo.

/b.h