Klosi tha se ky ka qenë ëndrra e Greqisë që kur u formua si shtet dhe se pavarësisht se gjërat kanë ndryshuar, grekët i kanë thënë të qarta synimet e tyre për jugun këtu e 100 vite para. Lidhur me deklaratën e zv.ministrit të Jashtëm grek, Andreas Kasanjotis në Manastirin e Këlcyrës “ jam në tokën e lyer me gjakun e paraardhësve tanë, njerëzve që dhanë jetën 81 vjet më parë për të mbrojtur atdheun”, për Klosin është e rëndë, pasi Shqipëria e quan Greqinë aleatin e saj dhe janë sëbashku në NATO.

Duhet të shqetësohet opinioni publik dhe ministria e jashtme për festën ‘JO’ greke?

“Them se po. E para ajo luftë që është bërë, dhe ata të vrarë që janë këtu është lufta italo-greke midis dy vendeve që nuk kishin të bënin me Shqipërinë. Trajtimi i tij si gjak i derdhur për të mbrojtur e atdheut është i rëndë. Toka për të cilën po fliste, se ai tha ‘jam i lumtur që jam në këtë tokë, ku është derdhur gjaku për mbrojtjen e atdheut’. Ata nuk kanë mbrojtur atdheun e tyre dhe në Tepelenë kanë ardhur me shpresën se do e pushtonin atë. Kjo është një politikë e vjetër e Greqisë, që kur është krijuar shteti greke. Kjo është e rëndë për ne meqë e quajmë sot aleat, jemi së bashku në NATO dhe pretendojmë të jemi sëbashku në BE. Ka qenë gjithmonë kështu që shteti jonë ka qenë gjysmë servil ndaj grekëve për kushte të ndryshme, por kjo është e rëndë. Duhet të ketë një protokoll të përbashkët ku në ceremonitë të bëhen sipas rregullave të shtetit shqiptar që ata bëjnë për shkak të fqinjësisë së mirë. Ka ardhur koha që të vendoset një protokoll, nuk ka të bëjë fare me mbrojtjen e tokës greke. Grekët i kanë thënë të qarta synimet e tyre për jugun e Shqipërisë, ishte lufta çlirimtare që u bë në Shqipëri që na dha çlirimin, ndërkohë që grekët kanë ende ligjin e luftës. Vetëm se këto festime kanë këtë prapavijë ne duhet të tregohemi më të arsyeshëm”, tha Klosi.