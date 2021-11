Sipas presidentit Ilir Meta, nëse opozita do të protestonte më 8 qershor 2019, në prag të zgjedhjeve lokale, në vendin tonë do të bëhej hataja.

Në një konferencë për mediat “dedikuar Lulzim Bashës”, presidenti tha se Basha dridhej dhe qante, pasi kishte frikë për atë që do të ndodhte. Kjo sipas tij, është edhe arsyeja se pse Lulzim Basha, iu lut atij që të shtynte datën e zgjedhjeve, gjithnjë sipas pretendimit të presidentit.

“A e di se përse erdhi e m’u lut në Gjermani? Sepse e kishin thirrur atje, se dilnin lajmet këtu me dhunë dhe gaz lotsjellës. Do bëhej hataja më 8 qershor, sepse do të thirrej populli dhe ai ia la atyre përgjegjësinë. Atje e kishin thirrur, për t’i thënë që nëse do të ketë problemin më të vogël të shtunën nuk do të kemi më punë me ty. Ai ka thënë që më kanë thënë gjermanët mos u regjistro për zgjedhje.

Kështu i kanë thënë ata, prandaj dridhej e qante ky, e ata që takoi ai një pjesë takova dhe unë, m’u lutën, zoti President më tha çfarë do të bëjmë ne që të mos shohim më dhunë nëpër televizione që të mos ndodhë ndonjë hata ditën e shtunë, e që të bëhen zgjedhje lokale gjithëpërfshirëse. Prandaj më thanë shikoje cështjen e Kushtetutës, në mënyrë që të jepet mundësia që edhe opozita të regjistrohet në zgjedhje. Pasi kam bërë këtë akt për vendin tim, keni deklaratë të njeriut kryesor të Bundestagut, që merret me këtë pjesë të Ballkanit dhe Evropës që partitë të respektojnë vendimin e Presidentit.

Kjo është e vërteta dhe unë pavarësisht se çfarë thotë zotëria sot, unë s’jam penduar për atë që kam bërë. Natyrisht do e bëja në kushte të tjera, rrethana të cilat i kam sqaruar dhe që janë diskutuar edhe 100 herë më pare”, tha Meta.

Kreu i shtetit tha se më anë të dekretit të tij për shtyrjen e zgjedhjeve (që në fakt nuk u shtynë), presidenti “shpëtoi nga përvëlimi Lulzim Bashën”.

“Kam një pyetje, nëse Presidenti s’do të bënte një vendim të tillë, cili politikan do të përvëlohej më shumë? Lulzim Basha. Pra ky është raporti im me zotërinë. Unë e kam bërë që të mos përplaseshin demokratët dhe socialistët. Sa njerëz janë plagosur në mitingjet e thërritur nga zotëria? Një police humbi gishtin, një polic syrin. I tha Meta këtij mos u fut në zgjedhje? Unë kam një lutje, mos bojkoto demokratët sepse këtu nuk të jap dot zgjidhje”, tha Meta.