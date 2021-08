Portet Manzhouli dhe Suifenhe të Kinës verilindore në kufirin Kinë-Rusi kanë parë mbi 3,000 udhëtime me tren mallrash Kinë-Evropë këtë vit, shkruan Xinhua.

Që nga e mërkura, të dy portet kishin trajtuar 3,037 udhëtime treni mallrash Kinë-Evropë me rritje respektivisht me 35.5 përqind dhe 44.6 përqind nga viti në vit. Mbi 50 rrugë trenash mallrash Kinë-Evropë kalojnë nëpër dy portet, duke lidhur më shumë se 10 vende me 60 qytete kineze, përfshirë Guangzhou, Changsha dhe Tianjin, ndër të tjera.