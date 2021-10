Ish-deputetja e Partisë Socialiste dhe ish ministre e nenkryetare Kuvendi, Valentina Leskaj deklaroi se është e dhimbshme forma në të cilën është katandisur Parlamenti sot dhe se kurrë më parë nuk e kishte menduar se politika është kaq ndarëse.

E ftuar në emisionin “Me Xhaxhiun” në Fax News, prezantoi librin e saj “Politika si ide”, për të cilin shprehet se është një akumulim i eksperiencës së saj politike brenda dhe jashtë vendit.

Leskaj tha se kohët e fundit është e dhimbshme forma në të cilën është katandisur parlamenti dhe se nuk e kishte menduar kurrë se politika është aq ndarëse, madje dhe brenda llojit.

“Gjithmonë ka dicka për të thënë, jeta ka dinamikën e vet dhe mendoj se një njeri i angazhuar në politikë, jo të marrësh një karrige apo post. Unë mendoj që vec tjerash politika është dhe kufizuese për ti thënë gjërat ashtu si i mendon deri në fund, unë e kam ruajtur integritetin tim por për hir të një solidariteti apo vetpërmbajtjes duke qenë pjesë e nje partie edhe mund të mos kem thënë disa gjëra.

Një njeri që është brenda vorbullës së politikës ka nevojë për pak distancë për të bërë një analizë të tillë prandaj u botua tani.

Është një refleksion pas një akumulimi të gjatë të eksperiencës time modeste brenda dhe jashtë vendit. Kur kam qenë aktive dhe me shoqërinë civile dhe mendoj se këto duhet të ndahen me të tjerët.

Unë nuk është se vetëm tregoj por kam sjelle modele të vendeve të tjera se si ato i kanë adresuar disa cështje në libër.

Në SHBA u bë një dokumentar në të cilin isha pjesë dhe gazetari më pyeti: Pse ju jeni angazhuar me njeriun? Dhe unë në vend ta shpjegoja teorikisht i thashe se jam gazetare.

Kur isha në Dibër pashe një grua që po punonte tokën, ndalova dhe e pyeta si je? Ajo me shumë mirësi mu përgjigj por e kishte kapluar varfëria.

E pyeta dhe sa fëmijë ke, me tha 10 dhe ju jap bukë me sheqer.

Kështu i thashë gazetarit që historia e kësaj gruaje është pse unë jam këtu në Kombet e Bashkuara.

Mënyra si degradoi politika dhe si ra cilësia e parlamentit më ka bërë të mos ndihem mirë brenda dhe në këto kushte mund të rrijë një hallexhi, sepse unë politikën nuk e kam menduar kurrë si vend pune, madje kam hezituar për arsye morale.

Unë e kam thënë në libër nuk e kisha menduar që politika është aq ndarëse madje edhe brenda llojit, por nëse njeriu beson vërtet në vlera atëherë ai bëhet i qëndrueshëm.

Gjëja që më ka tronditur më shumë, një njeri që thotë të pavërteta duke dalë dhe nga vetja dhe nuk janë raste të rralla”-u shpreh Leskaj./m.j