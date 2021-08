Një 31-vjeçar ka rënë në prangat e Policisë ditën e sotme në Pogradec, pasi u kap duke transportuar emigrantë të paligjshëm.

Me një njoftim për mediat, Policia bën me dije se i riu me inicialet A. K., banues në Sarandë, u kap duke transportuar në drejtim të Tiranës, me kamion 33 emigrantë të paligjshëm, të cilëve kundrejt shpërblimit, iu kishte premtuar kalimin drejt vendeve të BE-së. Ai u kap në lagjen nr. 3, Pogradec.

31-vjeçari akuzohet për veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve” kryer në bashkëpunim dhe “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik”.

