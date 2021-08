Policia e Korçës ka goditur dy raste të tentativës për trafikim të lëndëve narkotike. Në një njoftim për mediat, bëhet me dije se efektivët se gjatë patrullimit në kufi me Greqinë, në afërsi të vendit të quajtur “Lugina e vogël” në fshatin Kapshticë, kanë vërejtur dy persona të cilëve ju është bërë me shenjë të ndalonin.

Ata nuk iu bindën urdhrit të punonjësve të policisë, por u larguan me vrap në zonën e pyllëzuar, ku hodhën dy pako me peshë 5, 4 kg lëndë të dyshuar narkotike kanabis. Në pranga ra Festim Qazolli, 48 vjeç, ndërkohë bashkëpunëtori i tij ka mundur të largohet.

Ndërkohë në Pogradec është arrestuar Lorenco Prishtina, pasi gjatë kontrollit fizik iu gjetën 5 doza me lëndë të dyshuar kokainë, 20 doza me lëndë të dyshuar kanabis dhe një dorezë metalike.

/a.r