Klaudio, banori më i ri në “Big Brother VIP”, një sërfist me muskuj e trup të palestruar duket se është “dhuratë” për vajzat e shtëpisë më të njohur në Shqipëri.

Që ditët e para, Klaudio ka krijuar afrimitet me Antonelën, me të cilën kalon më shumë kohë. Nuk e dimë nëse mes tyre sëshpejti do të lindin shkëndijat e para, por veprimet e tyre të shyjnë të mendosh kështu.

Klaudio ka kërkuar sonte të flejë afër Antonelës, gjë që nxiti reagime tek banorët.

Ishte Iliri, ai i cili pyet Claudion se a i pëlqen Antonela dhe ai pa hezitim tha: “Po, po më pëlqen”.

Madje, me batuta, duket se i gjeti edhe zgjidhjen, duke e ndërruar me Sabianin, vetëm e vetëm që ata të ishin pranë njëri-tjetrit.

Edhe pse dyshja edne nuk ka pranuar asnjë, nuk do të ishte aspak çudi që t’I bashkoheshin 2 çifteve të tjera ekzistuese në shtëpi.

/a.r