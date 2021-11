Një debat mes një mjekut dhe kryeifnermierit në spitalin e Traumës është përshkallëzuar në konflikt fizik këtë të mërkurë.

Burime bëjnë me dije se mjeku Julian Ruçi ka debatuar me kryeinfermierin në lidhje me një pacient, pasi ky i fundit i ka kërkuar që të dalë jashtë.

Menjëherë kanë ndërhyrë pacientë dhe pjesëtarë të tjerë të personelit që ndodheshin aty në momentin e ngjarjes.

/b.h