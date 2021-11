Plagosja në Ish-Bllok: Konflikt mes të rinjve, ngjarja ka ndodhur për motive të dobëta, i plagosuri rreth të 30-tave (EMRI)

Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mbremjen e sotme në kryeqytet pranë zonës së ish-Bllokut. BW bën me dije ngjarja ka ndodhur në një lokal “Bar Roma” ku ka pasur një konflikt mes të rinjve për motive të dobëta. Ngjarja ka nisur me konflikt verbal dhe më pas është përdorur arma. Dyshohet se i plagosuri është rreth të 30-tave ndërkohë që policia ka shtuar kontrollet në kryeqytet për kapjen e autorëve.