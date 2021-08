Autoriteti Portual njofton udhëtarët e linjës Durrës-Bari që kanë rezervuar lundrimin mbrëmjen e sotme se për shkak të një avarie të pësuar trageti nuk ka bërë nisje nga Italia sipas orarit të parashikuar dhe për rrjedhojë as nisja e parashikuar nga Shqipëria nuk do të bëhet sot në orarin e paracaktuar.

“Njoftojmë pasagjerët që kanë rezervuar lundrimin mbrëmjen e sotme nga Porti i Durrësit drejt Barit me tragetin “AF Francesca”, se për shkak të një avarie të pësuar trageti nuk ka bërë nisje nga Porti i Barit sipas orarit të parashikuar, për rrjedhorë as nisja e parashikuar nga Porti i Durrësit nuk do të bëhet sot në orarin e paracaktuar.

Autoriteti Portual Durrës, kërkon mirëkuptimin e udhëtarëve, ndërsa po vijon puna me agjencinë lundrimore “Adria Ferries” për zgjidhjen sa më shpejt të kësaj situate.

Në një moment të dytë, do të njoftohen udhëtarët për orarin e ri të nisjes ose rimbursimin e biletës nga kompania Adria Ferris” mbyllet njoftimi.

/b.h