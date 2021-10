Arkiva Shqiptare kujton ditën e ikjes nga kjo botë të Mit’hat Frashërit, birit të Abdyl Beut, njeriu i dimensionit politik e kulturor, eshtrat e të cilit u kthyen në atdhe pak vite më parë.

Ishte rasti kur një qeveri e majtë nderoi një personalitet të djathtë.

“Si sot 72 vite më parë, më 3 tetor 1949 u nda nga jeta shkrimtari, publicisti, përkthyesi, veprimtari politik, Mit’hat Frashëri.

Ai lindi më 25 mars 1880, në Janinë. Ishte biri i veprimtarit të hershëm të çështjes kombëtare, Abdyl bej Frashërit. Gjatë jetës dhe veprimtarisë së tij u shqua si patriot i flaktë, politikan i zellshëm, administrator i drejtë, publicist penëmprehtë, botues skrupuloz, bibliofil i papërsëdytshëm.

Prej shumë shkrimeve që la pas, shkëpusim dy fjali ende të rëndësishme për shqiptarët sot dhe nesër: “Pa zgjidhjen e problemit shqiptar nuk do të ketë as Jugosllavi të re dhe as një zgjidhje përfundimtare të kufinjve në Ballkan” (pjesë e promemories së tij dejtuar konferencës së posaçme që parapriu krijimin e Mbretërisë Serbo-Kroate-Sllovene) dhe “Shpëtimi i Shqipërisë do të vijë me anë të vetes tonë.”

U nda nga jeta më 03.10.1949, në hotelin “Winthrop” të Nju Jorkut dhe u varros në varrezat “Fernchff” të SHBA.

Në fotot e mëposhtme po shfaqim fotografi të Mit’hat Frashërit dhe në dokumentet pasuesese është certifikata personale dhe pasaporta diplomatike e tij, të cilat ruhen në AQSH”. /tesheshi.com