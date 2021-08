Nga Bejruti ditën e djeshme, para nisjes së 5 grave dhe 14 fëmijëve shqiptarë që u riatdhesuan nga kampi i Al Hol në Siri, Kryeministri Rama falënderoi Gjeneralin libanez Abaz, të cilin e konsideroi si një ‘mishërim’ i besës shqiptare.

“Faleminderit të gjithë! Është një moment i rëndësishëm për ne pasi më në fund ia dolëm të kthejmë në shtëpi 19 persona, 5 gra dhe 14 fëmijë nga këto vende ferri. Dua të falënderoj nga zemra gjeneralin Abaz për angazhimin dhe anën e jashtëzakonshme njerëzore. Pa të kjo do të kishte qenë e pamundur. Shumica e tyre që ndodhen në kamp tashmë janë shpëtuar por po vazhdojmë punën për të kthyer edhe të fundit që tashmë kanë mbetur”, tha dje Rama.

Gjenerali nga ana e tij ka dhënë detaje nga operacioni i shpëtimit, të cilin ai e vlerëson të vështirë.

“Jam shumë krenar për atë çfarë kemi bërë, jam shumë krenar për oficerët e mi që kanë punuar shumë fort dhe mund t’ju them se vështirësitë me të cilat jemi përballur lidhen me faktin se kam qenë shumë i shqetësuar kur kam dërguar njerëzit e mi, oficerët e mi të punojnë atje dhe është sekret, sepse kisha oficerë që punonin në zonën kurde që është shumë e rrezikshme t’i çosh. Por ne luajtëm rolin tonë, për të shpëtuar shpirtrat njerëzor.