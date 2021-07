Nga Mero Baze

Ajo që po ndodh në Partinë Demokratike tregon qartë sa pak personalitete politike kanë mbetur dhe

sa pak njerëz ka që mund të përballen vet me Berishën.

Edhe pse prej dy muajsh situata me pengmarrjen e PD nga Berisha është serioze, ende nuk ka asnjë personalitet

politik në Partinë Demokratike, që ti dal personalisht përballë Sali Berishës dhe ti thotë një fjali të qartë: Ik në shtëpi,

nuk ke më punë në PD.

Të gjithë ata që kanë filluar të thonë nga një fjalë kundër tij, i drejtohen Bashës dhe jo atij. I thonë Bashës

të distancohet nga Berisha, apo të shprehet nëse është pro ose kundër.

Tani është e qartë që Lulzim Basha është edhe pro edhe kundër. Eshtë si ajo gota e mbushur gjysmë, që

secilës palë i tregon atë që do. Diplomatëve u thotë, “nuk po e mbroj Berishën” demokratëve u thotë nuk

e shes Berishën.

Eshtë e qartë që nuk ka fuqi të përballet me Sali Berishën. Dhe ka të drejt, pasi gjithçka në jetë e ka prej

tij.

Prandaj ai nuk duhet llogaritur më si faktor. Eshtë një skllav i Sali Berishës.

Tani që të gjithë janë të qartë për këtë çështje, nuk ka më kuptim ti drejtohen Bashës se ç’duhet bërë me

Berishën. DIkush duhet të dal e të përballet direkt me Sali Berishën. Dikush duhet të bëj gjest të fort

kundër tij, nëse do të hyj në politikë.

Duke kërkuar të gjithë të vrasin Berishën me dorë të të Bashës, pa dashje i japin Bashës një fuqi më të

madhe se ai ka demonstruar vet. Ai as do ta vras as do ta mbroj. Ai thjesht shpreson se deri në shtator do

të ndodh ndonjë mrekulli e do të shpëtoj nga ky hall.

Por dikush tjetër duhet të dal e ti tregoj Sali Berishës, se nuk është e vërtet që ai është historia e PD. PD

është një histori e shëmtuar e tij. Pa atë Partia Demokratike ndoshta do të ishte sot një forcë

perëndimore e hapur konkurrente dhe jo peng i një klani kriminal të një familje që ka 30 vjet në pushtet.

Pa Sali Berishën, PD do të ishte edhe e Pashkos, edhe e Azemit, Edhe e Selamit, edhe e Zogaj, edhe e

Brojkës, edhe e Topit, edhe e Shehit, edhe e Koplikut, edhe e Sereqit, dhe shumë e shumë të tjerëve që ai

i zboi nga ajo parti dhe sot e ka bërë parti të Salianjit, Strazimirit, Mziut, Mulit, e një tufe qyqarësh që nuk

bien as të flenë pa leje të Berishës.

Sali Berisha është pengmarrësi i PD dhe historia e shëmtuar e saj. PD nuk ka ikur nga pushteti, nga ata që

donin ta bënin më të mirë, por ka ikur nga pushteti prej Sali Berishës dhe familjes së tij kriminale, që

kanë vrarë për vjedhur.

Ndaj përpjekja për të kompleksuar këta muhaxhirët e rinj në PD, me idenë që Berisha është historia e

gjallë e PD, është një shpikje për të justifikuar thikën e fundit që Sali Berisha po i ngul pas shpine PD. Sali

Berisha është historia e shëmtuar e PD, që duhet të marrë fund. Atë që nuk guxuan ta bënin demokratët

tani po e bën SHBA. Dhe kjo nuk ka kthim mbrapa. E vetmja që ka shanse për kthim mbrapa deri në

shuarje të saj është PD, të cilën Sali Berisha po e tërheq në varrin e tij politik, nga i cili ka keqkuptimin se

mund të mbijetoj i gjallë.

Ndaj duhet zhdukur kompleksi i përballjes me Sali Berishën. Ai nuk është më asnjë Tigër prej letre. Ai

është një kufomë, që kërkon ta marrë PD me vete.

Harrojeni Lulzim Bashën. Ai do varroset bashkë me të, si ushtarët në piramidat e faraonëve, pranë

Faraonit. Ju të tjerët që nuk keni arsye të muroseni bashkë me të. Ju duhet të përballeni më të, por jo

duke ja kërkuar si nder Lulzim Bashës, por duke i bërë nder vetes dhe duke ja përplasur në fytyrë. TEMA