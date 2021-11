Kreu i PD, Lulzim Basha ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit në PD, teksa Sali Berisha po bëhet gati për të thirrur Kuvendin kombëtar. Basha ka shkruar në rrjetin e tij social se ish-kryeministri Sali Berisha nuk e ka luftën me të, por me me SHBA.