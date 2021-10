Për anëtarin e Këshillit Kombëtar të PD-së, Roland Bejko, ‘Foltorja’ e Berishës dhe gjithë veprimtaria e ditëve të fundit është një grusht shteti brenda partisë.

I ftuar në Spotlight nga Alban Dudushi, në Vizion Plus, lidhur me këtë deklaratë, Bejko u përplas me ish-anëtarin e Këshillit Kombëtar PD-së, Edvin Kullurin. Për Kullurin, qëndrimi i të cilit është kundër kryetarit të PD-së, Lulzim Basha, kjo deklaratë nuk qëndron aspak.

Roland Bejko: Ky është thjeshtë grusht shteti brenda partisë.

Edvin Kulluri: Grusht shteti ka bërë Luli…

Roland Bejko: PD njësoj ka funksionuar si në kohën e Berishës dhe në kohën e Bashës…

Edvin Kulluri: Ore, ju flisni marrëzira…

Roland Bejko: PD është njësoj, është thjeshtë zgjatim i PD-së së Berishës. Basha vazhdoi me Berishizmin, tani Basha që s’është më me Berishën, ka për detyrë si kryetar legjitim të dalë dhe të shpjegojë para demokratëve të thotë cili do jetë projekti i ri pa Berishën bashkë-kryetar. Dhe ata që janë të heshturit, këtë presin. Po e dëgjojnë Berishën me respekt, duan të dëgjojnë dhe Bashën.

g.kosovari