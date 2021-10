Nga Lezha e “Besëlidhjes”, Sali Berisha njoftoi se do të thërrasë në 11 dhjetor Kuvendin Kombëtar të PD për ndryshime statutore dhe që do të iniciojë procedurën për shkarkimin e Lulzim Bashës së kryetar partie.

Ish-deputeti dhe anëtari i Kryesisë së PD-së, Gent Strazimiri, është i bindur që nga ky Kuvend PD do të dalë më e fortë dhe e ribashkuar.

Strazimiri: Bëhet fjalë për thirrjen e një referendumi të partisë, ndryshimet stature dhe një pikë ku thuhet të ndryshme. Gjithçka do vendoset aty, gjithçka do ta vendosin delegatët me votën e tyre të lirë. Do të rikrijojmë një PD më të bashkuar, më të fortë dhe më të hapur.

E ndërsa Basha e ka hequr referendumin nga statuti, Strazimiri thotë për Ora News në një intervistë me gazetarin Arnold Kariqi, se çdo tentativë për ti vënë barriera Kongresit është e kotë.

Strazimiri: Mund të heqësh çfarë të duash nga statuti, në fund fare të duhet dhe vota e Kongresit. Kongresi është sovrani i PD, vendos ai nëse do të ketë apo jo referndum, do parashikohet referendumi apo jo në statut. Që është instrumenti më demokratik pyetja e anëtarësisë së vë njeri në dyshim, nuk ka as statut as kryetar që ta ndalojë. Të përpiqesh ti vendosësh barriera Kongresit, sovranit të PD, është debat i kotë që nuk kam ndërmend ti hyj.

Ai përjashtoi edhe mundësinë e kontestimit të firmave, duke deklaruar se të gjithë janë të identifikueshëm dhe shumë herë më shumë sesa duhen për të thirrur Kuvendin.

Strazimiri: Jo. Janë të gjithë të identifikuar me firma, funksione dhe numrin e kartës. Sipas statutit, 1/4 e anëtarësisë mbledh Kuvendin, pikë. Nuk ka asnjë diskutim. Firmat verifikohen nga Kryesia e partisë. Është zero mundësia e dikujt për të trukuar identitetin e pjesëmarrësve dhe zero mundësia e cilitdo të dyshojë te identiteti i pjesëmarrësve. Janë mbledhur shumëfish i asaj që duhen.

Javën e ardhshme lideri historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha, do të dorëzojë në selinë e Partisë Demokratike kërkesën për thirrjen e Kuvendit Kombëtar në 11 dhjetor, duke zgjedhur datëlindjen e Partisë Demokratike si momentin kulmor të përplasjes së tij me kreun aktual të PD-së, Lulzim Basha.

Berisha ka shfrytëzuar nenin 43 të statutit, i cili i jep të drejtë ¼ së delegatëve të Kuvendit për të mbledhur forumin më të lartë të partisë. /m.j