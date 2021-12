Ish kandidati për kryetar i PD, Fatbardh Kadilli ka komentuar situatën në PD dhe përplasjen Basha-Berisha.

Në studion e Quo Vadis, Kadilli theksoi se lëvizja e Berishës nuk është zgjidhje edhe pse i trazoi ujërat në parti.

Sipas tij, PD nuk fiton dot as me Bashën e as me Berishën

“Për mua nuk është zgjidhje edhe pse i trazoi ujërat. Unë kur shoh Bashën shoh tej për tej është bosh, më duket sikur s’ shoh njeri. Kur shoh Berishën shoh një person 100% politik por të konsumuar dhe nuk i ofron asgjë as PD, e as shqipatrëve. Nuk fitojmë dot as me Bashën as me Berishën”, tha Kadilli.

/a.r