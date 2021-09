Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në hyrje të Kuçovës. Një mjet tip Benz me targa Br 22 44 B është përplasur me një makinë tip BMW me targa AA 529 JH.

Nga impakti i përplasjes mjeti tip Benz ka përfunduar në kanal, por kanë qenë banorët e zonës që kanë mundur të nxjerrin drejtuesin e mjetit, i cili po merr mjekimin e parë në spitalin e Beratit, ku edhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Ndërkohë që nga ana e uniformave blu po punohet për zbardhjen e shkakut të aksidentit.

g.kosovari