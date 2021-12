Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar daljen e lumit nga shtrati, ndërsa në terren po punohet me eskavatorë, për të hapur kanalet kulluese. Banorët thonë se kjo situatë po përsëritet çdo vit.

Prefekti Mamaj u shpreh se tashmë situatë është më e qetë dhe niveli në lumin Vjosa ka nisur të ulet, po ashtu më pak problematike paraqitet situata edhe në urën e Mifolit, Memaliaj dhe Përmet.

“Jemi në një situatë qetësie pas një kalvari të gjatë prej 24 orësh të ngritjes së nivelit të lumit Vjosë, si në urën e Mifolit, po ashtu në Memaliaj dhe Përmet. Jemi në kushtet e përmirësimit të kushteve atmosferike, them me bindje të plotë se kemi kaluar pikën e rrezikut dhe jemi drejt stabilizimit të situatës. Përfitoj të them se për shkak të masave të marra nga mbrojtja civile, kemi arritur të përballojmë të gjtiha pasojat që shkaktoi lumi Vjosa, përballuam me kosto shumë të vogla dhe dëme minimale në këtë segment”, u shpreh ai.