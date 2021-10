Fatkeqësia po pritet në Greqi dhe Shqipëri. Shiu ekstrem do të shkaktojë përmbytje masive në lumenj dhe rezultati do të jetë: katastrofë përmbytjesh. Sipas medias gjermane, deri në fund të javës pritet që të kenë rënë 1.5 herë më shumë se reshjet vjetore në Athinë.

“Ju lutemi merrni seriozisht këtë paralajmërim,”-shkruhet në median gjermane. Sipas tyre, shiu ekstrem do të shkaktojë përmbytje të shpejta, valë baticash, rrëshqitje toke, rrëshqitje dheu dhe tornado gjatë bregdetit. Por jo vetëm Shqipëria dhe Greqia preken nga shiu.

Bregdeti i Adriatikut, Kroacia, Bullgaria, Maqedonia e Veriut, Kosova, Serbia, Mali i Zi dhe pjesë të Rumanisë gjithashtu do të përballen me motin e keq. Por asgjë nuk do të krahasohet me Shqipërinë dhe Greqinë, ku do të rrezikohet edhe jeta e qytetarëve.

/a.r