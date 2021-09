SHBA-ja nuk e kanë dashur Sali Berishën e shpallur ‘Non Grata’ në parlament, prandaj vendimin e djeshëm të Lulzim Bashën, për ta përjashtuar nga grupi parlamentar i PD-së, e vlerësojnë dhe thonë se meriton respekt.

Për ta, një vendim i tillë, të cilët nuk ngurojnë ta quajnë të vështirë për t’u marrë, nisur nga fakti që bëhet fjalë për liderin historik të partisë, për SHBA-në është një tregues se PD-ja pati kurajë që të shkëputet nga e kaluara.

“Vendimi i vështirë i shpallur dje nga Kryetari Lulzim Basha meriton respekt. Ky vendim demonstron se, ashtu siç ndodhi 30 vjet më parë dhe në momente të tjera kritike në historinë e Shqipërisë, Partia Demokratike ka kurajon për t’u ndarë nga e shkuara me qëllim që të ndërtojë të ardhmen, për të ndihmuar që ta udhëheqë Shqipërinë përpara. Shtetet e Bashkuara kanë pasur një marrëdhënie të veçantë me Partinë Demokratike që nga themelimi i saj dhe presim me kënaqësi të punojmë më ngushtë se kurrë me Kryetarin Basha dhe Partinë Demokratike për të forcuar marrëdhëniet SHBA-Shqipëri.”,thuhet në njoftim.

g.kosovari