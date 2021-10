Kryeministri Edi Rama mblodhi sot pasdite në selinë rozë drejtuesit e 12 qarqeve të vendit.

Pas kësaj mbledhje Rama mbajti një fjalim për mediat ku u shpreh lidhur me çështjet që janë diskutuar.

“Cështje organizative, në qarqe problematika të ndryshme.”

A do miratohet Komisioni Hetimor për Mbetjet?

“Nuk e di nuk është se e kam ndjekur, por nesër do votoj sic është marrë vendimi nuk kam dëgjuar që ka votë kundër”

“Dakordësit janë normale dhe diskutohen dhe cfarë realizohet do bëhet, nuk ka shqetësim për këtë.”

“E para mendjen nuk ma keni lexuar. Një parim që kemi vendosur vetë që jemi të hapur të diskutojmë cdo gjë. Do ulemi me vullnet të mirë për cdo gjë dhe do dëgjojmë cdo argument. Ka pasur në 2018 një propozim dhe është jo bindës. Nuk dimë gjë për propozimin e ri. Nëse ka argumente bindës do bëjmë më të mirën”

/b.h