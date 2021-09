Presidentja e KE Ursula von der Leyen ka reaguar pas vizitës të sotme në Shqipëri. Duke postuar video përmbledhëse të aktiviteteve dhe takimeve, ajo shkruan se pret me padurim Samitin BE-Ballkan Perëndimor javën e ardhshme.

Ajo shprehet se dëshiron që Shqipëria të marrë pjesë plotësisht në Konferencën për të ardhmen e Evropës

“Pres me padurim Samitin BE-Ballkan Perëndimor javën e ardhshme. Atje, së bashku, ne do të përcaktojmë rrugën drejt së ardhmes.

Dhe si anëtare e ardhshme e BE -së, unë gjithashtu dua që Shqipëria të marrë pjesë plotësisht në Konferencën për të ardhmen e Evropës.

Duhet të dëgjojmë nga populli shqiptar”- shkruan presidentja e KE krahas videos.

I look forward to the EU-Western Balkans Summit next week.

There, together, we will chart the course to the future.

And as future EU member, I also want Albania to fully take part in the Conference on the future of Europe.

We need to hear from the Albanian people. pic.twitter.com/N2rCB690EP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2021