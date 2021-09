Në Shqipëri, rezultati i dobët në zgjedhjet e 25 prillit, me vetëm 4 mandate, nga 19 deputetë që siguroi në 2017-ën, i kushtoi Lëvizjes socialiste për integrim, pamundësinë për të krijuar një grup parlamentar.

Partia Demokratike, duket se nuk u ofrua ta ndihmonte aleaten e saj kryesore në 4 vitet e shkuara, duke shënuar në këtë mënyrë një thyerje të qartë në marrëdhëniet mes tyre.

Për të patur një grup parlamentar, gjë e cila mundëson një sërë favoresh, që nga koha në dispozicion gjatë diskutimeve në sallë deri te logjistika në mjediset e Kuvendit, nevojiten 7 deputetë.

Partia Demokratike u kujdes që aleatët e tjerë të vegjël të saj, të cilin kishin konkurruar nën siglën e kësaj force politike, duke marrë vende të sigurta në listë, të mos mbeteshin duarbosh as në parlament.

Ajo mbështeti krjimin e dy grupeve të tjera, përmes deputetëve të saj që u deklaruan si pjesë e tyre. Së bashku me tre deputetët të PDIU-së, u krijua Grupi për Demokraci dhe Integrim me 7 përfaqësues, të cilët do të kenë si drejtuese Mesila Dodën.

Ndërsa me kryetarët e PR-së, PAA-së, LZHK-së dhe PBDNJ-së, tre deputetë demokratë formuan grupi Aleanca për Ndryshim, nën drejtimin e Fatmir Mediut.

Një gjë e tillë nuk ndodhi me LSI-në. Burime nga kjo forcë politike sqaruan se “as nuk kemi patur ndonjë propozim nga PD, dhe as kemi kërkuar mbështetje me deputetë”.

Ftohja e ndjeshme e marrëdhënieve mes tyre, përveç mungesës së takimeve zyrtare, u vu re dhe në këto seanca të para parlamentare.

Gjatë votimit për kryetaren LIndita Nikolli, ndërsa demokratët grisën në mënyrë demonstrative fletët e votimit . 4 deputetët e LSI-së e hodhën në kuti votën e tyre kundër.

Edhe gjatë seancës të së hënës, ata nuk iu bashkuan demokratëve që u larguan nga seanca në formë proteste. Shkas u bë mungesa e përfshirjes së deputetëve të LSI-së në komisionet parlamentare.

Socialistët kërkuan që kjo çështje të zgjidhej më vonë dhe votimi të bëhej në seancën e radhës dhe që demokratët të rishikonin përfaqësimin e tyre për të krijuar hapësira dhe për deputetët e LSI-së duke ruajtur raportet shumicë-pakicë në komisione.

Por kjo u konsiderua nga demokratët si një “shkelje e rregullores për të zvogëluar hapësirën e përfaqësimit të opozitës”.(VOA)