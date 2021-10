Nënkryetarja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, ka dorëzuar sot në Kuvend nismën ligjore të PD për uljen e TVSH-së nga 20 për qind, në 6 për qind për produktet e shportës.

Në një deklaratë për mediat nga kryesia e Kuvendit, Tabaku u shpreh se kjo është një nismë politike në ndihmë të qytetarëve, dhe jo një nismë populiste.

Tabaku deklaroi se ulja e TVSH do të ndihmojë drejtpërdrejt qytetarët.

“Ulja e TVSH-së do të bëjë atë që ka bërë në BE, atë që nuk e ka bërë dot qeveria, do të ndihmojë shtresat në nevojë. Vendet e BE kanë ulur TVSH-në si një nxitje e stimulim për ekonominë, kanë ulur TVSH-në për energjinë.. Propozimi ynë është shumë konkret. Në vendin tonë mungon kontrolli i tregut, por do të shkojë në ndihmë të qytetarëve ulja e TVSH-së. Vetë qeveria e di që çmimet e shportës janë rritur me 5 për qind.”- tha Tabaku.

Në lidhje me këtë çështje, më herët, Zv/kryeministri Arben Ahmetaj ka deklaruar se ulja e TVSH-së nuk shkon te konsumatori, përkundrazi e dëmton konsumatorin duke i hequr burxhetit instrumente për t’i shërbyer të varfërve nëpërmjet ndihmës ekonomike, apo shërbimeve të tjera.

/b.h