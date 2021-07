Ministri izraelit i Mbrojtjes, Benny Gantz do të takojë homologen e tij franceze në Paris këtë javë për bisedime që do të përfshijnë një “azhornim” mbi skandalin e spiunit Pegasus, tha zyra e tij.

Sipas France24, një deklaratë e ministrisë tha se Gantz do të udhëtojë të Mërkurën për bisedime me Ministren Franceze të Mbrojtjes, Florence Parly mbi tema përfshirë krizën në Liban, negociatat bërthamore me Iranin dhe Pegasus, e cila përfshin spiunim të bërë nga firma izraelite NSO, e cila dyshohet se ishte përdorur për të spiunuar Presidentin francez, Emmanuel Macron.

Pegasus, i cili është në gjendje të ndezë kamerën ose mikrofonin e një telefoni dhe të mbledhë të dhënat e tij, është në qendër të një stuhie pasi një listë me rreth 50,000 objektiva të mundshëm të mbikëqyrjes u zbulua pak ditë më parë.

Tregime të Ndaluara të Amnesty International dhe mediave franceze jo-fitimprurëse bashkëpunuan me disa kompani mediatike, duke përfshirë Washington Post, Guardian dhe Le Monde, për të analizuar dhe botuar listën. Lista e synimeve të pretenduara të Pegasus përfshin të paktën 180 gazetarë, 600 politikanë, 85 aktivistë të të drejtave të njeriut dhe 65 drejtues biznesi.

NSO këmbëngul se softueri i saj është menduar vetëm për t’u përdorur në luftën kundër terrorizmit dhe krimeve të tjera dhe thotë se eksporton në 45 vende të botës, duke mohuar përfshirjen në skandal.